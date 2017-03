Pâtes au pesto aux épinards

Janie Thibault 03-03-2017 | 11h02

Non, je ne suis pas devenue végane, mais j'avoue que j'ai une curiosité grandissante pour les repas sans viande et sans produits laitiers. Une autre belle recette, qui du même coup, fera manger des épinards à vos enfants...Idéal s'il vous en reste dans le frigo et que vous ne savez plus quoi en faire. Elle est pas belle la vie?

Ingrédients

Pour le pesto:6 tasses d'épinards frais1 paquet de basilic frais½ tasse de noix de Cajou, crues¼ tasse de lait de soyaLe jus d'un ½ citron1 c. à thé de zeste de citronSel et poivre au goût

Pâtes

2 tasses de pâtes courtes non-cuites

1 échalote française émincée

2 gousses d'ail émincées

½ tasse de l'eau de cuisson des pâtes

Préparation

Dans un robot culinaire, déposer tous les ingrédients du pesto et broyer jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Ne pas hésiter à racler les bords du robot avec une spatule et d'ajouter du jus de citron au besoin.

Dans un gros chaudron, faire cuire les pâtes (suivre les instructions du sac ou de la boîte). Une fois les pâtes prêtes, recueillir ½ tasse d'eau de cuisson, égoutter les pâtes et les laisser dans le tamis sans les rincer.

Dans la même casserole, faire revenir l'échalote dans un peu d'huile et ajouter l'ail lorsque l'échalote devient translucide.

Après 30 secondes, ajouter les pâtes, l'eau de cuisson et le pesto et bien mélanger pour enrober toutes les pâtes.

Lorsque le tout est bien chaud, retirer du feu et servir!