Ce que les stars dégusteront la nuit des Oscars

20-02-2017 | 14h48

Ce sont là 2 des 50 plats qui seront servis au Bal des gouverneurs, le soir de la 89e édition des Oscars. Le chef Wolfgang Puck présidera la préparation du dîner pour la 23e fois consécutive.

Sur le thème «transformation magique», les 1500 invités seront accueillis dans un décor rouge, blanc et or, petit clin d'oeil à la statuette.

Après avoir été photographiées sur le tapis rouge, les starlettes pourront se détendre en savourant des côtes de boeuf Wagyu aux épices marocaines, des beignets au parmesan, des tacos au taro, crevette, mangue, avocat et aïoli au chipotle.

Ceux qui s'autorisent des glucides pourront goûter à des gnocchetti aux champignons braisés et à la crème de noix de cajou ou encore aux traditionnels macaronis au fromage.

Les invités personnaliseront leurs sushis et leurs bols poke et retrouveront les grands classiques du dîner annuel: le saumon fumé des Oscars et les statuettes en chocolat dorées à l'or 24 carats.

Pour accompagner canapés et hors-d'oeuvres, les célébrités goûteront à du vin en provenance de la cave de Francis Ford Coppola (le réalisateur de Le Parrain), fournisseur officiel des Oscars et du Bal des gouverneurs depuis 3 ans. Des accords et des étiquettes spéciales ont été créés pour l'occasion.

La 89e cérémonie des Oscars aura lieu le 26 février et sera retransmise et direct sur ABC et dans plus de 225 pays.