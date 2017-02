«Risotto» à la mijoteuse

Janie Thibault 17-02-2017 | 12h36

C'est le temps de sortir la mijoteuse du fond de l'armoire et d'essayer de nouvelles recettes. Je vous en propose une de «risotto» (il n'y a même pas de riz!) à essayer en fin de semaine, vous en aurez assez pour vos lunchs!

Une belle façon d'utiliser l'orge qu'on a tendance à sous-estimer ou à ne pas savoir utiliser dans nos recettes.

Ingrédients

3 grosses carottes coupées en petites rondelles3 gousses d'ail émincées½ chou-fleur lavé et coupé en petits bouquets½ oignon jaune haché finalement4 tiges de thym frais1 ½ d'orge perlé rincé1 boîte de pois chiches rincés et égouttés2 ½ tasses de bouillon de poulet ou de légumes1 ½ tasse d'eau2 c. à table de jus de citron½ tasse de fromage parmesan râpéSel et poivre au goût

Préparation

Dans une casserole, faire revenir les carottes, l'ail, le chou-fleur et l'oignon à feu moyen dans un peu d'huile d'olive, pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que les légumes commencent à s'attendrir.

Ajouter le thym et l'orge et remuer pendant 2 minutes.

Verser le tout dans le récipient de la mijoteuse.

Ajouter les pois chiches, le bouillon et l'eau. Cuire à haute intensité pendant 2 heures 30.

Vérifier que l'orge est bien cuit et qu'il ne reste presque plus de liquide. Retirer les branches de thym, saler, poivrer et bien mélanger avant de servir parsemé de fromage râpé.