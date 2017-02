06-02-2017 | 10h24

À l'occasion du lancement de sa plateforme de streaming, Now TV a décidé d'ouvrir un bar nudiste au coeur de Londres.

Cette ouverture fait suite au succès du restaurant The Bunyadi sur le même concept. Le bar est situé sur le toit d'un immeuble avec vue sur Big Ben et est décoré de transats, parasols et trampolines.

Pour y déguster un petit verre, il faut être majeur et envoyer un email indiquant nom, âge et adresse courriel.