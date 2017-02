Burger végé

Janie Thibault 03-02-2017 | 12h09

Ce n'est pas parce que c'est le retour des bonnes résolutions que ce que l'on mange doit être ennuyeux. Une petite variante à votre bon vieux hamburger pour le rendre plus «acceptable» pour vos nouvelles promesses.

Pour les boulettes végé

¼ tasse de graines de lin moulues¼ tasse d'eau1 boîte de conserve de fèves noires, rincées et égoutées1 tasse de flocons d'avoine½ tasse de carottes râpées finement½ tasse de maïs congelé, décongelé1 oignon haché finement1 c. à thé de sauce Sriracha2 c. à table de miel2 c. à table de jus de citron2 gousses d'ail émincées2 c. à thé de cumin

Préparation

Dans un petit bol, mélanger les graines de lin moulues et l'eau et laisser reposer.

Dans le bol d'un mélangeur, ajouter les fèves noires et la Sriracha et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte.

Ajouter le mélange de graines de lin, le miel, le jus de citron, l'ail et le cumin et bien mélanger.

Ajouter l'oignon en dernier et mélanger simplement pour réduire la taille des morceaux d'oignon.

Déposer le mélange dans un bol et ajouter les carottes et les flocons d'avoine et mélanger avant de former quatre boulettes.

Dans un four préalablement préchauffé à 350 degrés, déposer les boulettes sur une plaque huilée et cuire pendant 30 minutes, retourner les boulettes et continuer à cuire pendant un autre 30 minutes. Sortir les boulettes du four et les laisser refroidir pendant que vous préparez les autres ingrédients des hamburgers.

N'hésitez pas à garnir vos burger de salsa, d'épinards et de guacamole pour un effet total!