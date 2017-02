Le sushi Kit Kat devient réalité

03-02-2017 | 11h31

Ce qui ne devait être qu'un poisson d'avril de 2016 est devenu réalité: un trio de confiseries «Kit Kat sushis» a été lancé (en édition limitée) à Tokyo pour promouvoir la nouvelle boutique Kit Kat du quartier Ginza.

Avant de balayer d'un revers de main l'idée d'un sushi chocolaté, il faut savoir que les barres au cacao coloré de jaune, de rose et d'orange - des couleurs évoquant les sushis maguro (thon), tamago (oeuf) et Uni (oursin) - ont respectivement pour goût celui de la framboise, de la citrouille et du melon d'Hokkaido, comme le rapporte Kotaku.

Une base de riz soufflé nappée de chocolat blanc rappelle le riz vinaigré du sushi. Le tout est agrémenté... d'algue.

Kit Kat propose au Japon une gamme complète de saveurs variées, parfois inattendues. Au total, 300 variétés parmi lesquelles thé vert, wasabi, edamame, fleur de cerisier et saké.

CNN note que le sushi en version chocolat sera disponible uniquement du 2 au 14 février. Il sera proposé aux clients ayant effectué un achat d'une valeur minimum de 26$ à la nouvelle boutique Kit Kat de Ginza.