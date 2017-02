5 indispensables pour les fans de vin

01-02-2017 | 15h03

Amateurs de vin, voici quelques articles qui pourraient devenir vos nouveaux accessoires chouchou.

On commence par le porte-verre avec ventouse! Il y a des pièces où c'est compliqué de poser son verre. Là au moins, vous pouvez même l'accrocher au mur. (11,99 dollars)

Pour conserver votre précieux nectar, rien de tel qu'un bouchon anti-oxydation. Ce serait quand même dommage de le laisser tourner si vous n'avez pas fini la bouteille. (28,5 dollars)

Quand les beaux jours arrivent, le pique-nique est de rigueur. Problème, on ne sait jamais où placer verres et bouteilles et on passe son repas à essayer de ne pas les renverser. Solution toute trouvée grâce à cette table. (39,5 dollars)

Si on boit tout seul, on juste qu'on a très soif, pourquoi s'embêter avec des verres à part? Choisissez cette bouteille avec verre intégré. Plus de risque de perdre son verre en plus. (17,99 dollars)

Faites comme les vrais connaisseurs et pensez à aérer votre vin! Pour cela, on vous propose cette carafe plutôt design qui rempliera ce rôle à merveille. (56 dollars)