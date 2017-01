Daniel Humm va ouvrir un restaurant «décontracté» à New York

30-01-2017 | 15h10

Le chef triple étoilé Daniel Humm, dont le Eleven Madison Park est actuellement classé troisième meilleur restaurant du monde, vient d'annoncer son projet d'ouvrir un très spacieux établissement dans le quartier de la finance de New York.

Le dernier projet de Daniel Humm est un restaurant «décontracté» («casual», par opposition avec un restaurant gastronomique) de 650m² dans le Westfield World Trade Center, situé au coeur de Lower Manhattan.

Cette ouverture représente la dernière attraction culinaire majeure installée dans ce complexe commercial accueillant déjà quelques-uns des plus grands noms de la ville dans le domaine gastronomique, notamment Eataly (Mario Batali), Épicerie Boulud (Daniel Boulud) et Lobster Press (Marc Forgione).

Le Hawksmoor, un restaurant londonien élu meilleur steakhouse du Royaume-Uni, ouvrira également son petit frère new-yorkais dans le Westfield World Trade Center.

Ce nouveau restaurant est une étape de plus dans la carrière en plein essor du restaurateur Daniel Humm, qui, avec son associé Will Guidara, dirige deux des établissements les plus courus de New York, le Eleven Madison Park et le NoMad.

Les deux hommes sont sur le point d'ouvrir également le Made Nice, leur tout premier restaurant décontracté, et ils projettent de lancer un NoMad secondaire à Los Angeles dans l'année.

Un de leurs établissements devrait également ouvrir en 2018 à Las Vegas.

Le restaurant phare de Daniel Humm, le Eleven Madison Park, détient trois étoiles Michelin et est actuellement classé en troisième position du classement britannique des 50 meilleurs restaurants du monde.

Le nouvel établissement de Daniel Humm dans le Westfield World Trade Center (185 Greenwich St, New York) ouvrira ses portes au public en 2018.