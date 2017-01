Les femmes boivent presque autant que les hommes

26-01-2017 | 10h31

L'égalité homme femme s'applique dans tous les domaines! À commencer par la consommation d'alcool. Des chercheurs américains et australiens ont analysé 68 études internationales menées sur plus de 4 millions de personnes et les résultats sont édifiants.

À l'époque, chez les personnes nées entre 1891 et 1910, les hommes étaient 2,2 fois plus susceptibles de boire de l'alcool que les femmes. Pour celles nées entre 1991 et 2000, le ratio passe à 1,1. Ces changements peuvent s'expliquer par les évolutions sociologiques des dernières décennies. Les femmes sont plus indépendantes et les rôles sociaux attribués à chaque sexe sont moins marqués.

Ces résultats imposent de repenser les politiques de santé publiques, car l'alcool tue chaque année environ 5 millions de personnes dans le monde et pendant longtemps la consommation d'alcool mortelle a été considérée comme un phénomène masculin.