Transformez vos fruits en alcool avec cet appareil!

25-01-2017 | 12h32

La Chandeleur arrive et qui dit crêpes dit aussi cidre! Fabriquez-le désormais vous même avec la machine Alchema. Vous n'aurez besoin que de fruits, de sucre et de levure pour produire votre boisson.

Il s'agit d'un projet Kickstarter qui a nécessité une levée de fonds de 80 000 dollars. La machine est très simple d'utilisation, intuitive et peut même être reliée à votre téléphone intelligent via une application mobile. De nombreuses recettes sont programmées et vous n'avez plus qu'à ajouter les ingrédients. Une fois la préparation terminée, il vous faudra attendre une à deux semaines selon les recettes pour déguster votre cidre.

L'Alchema sera mise en vente en juillet 2017 mais peu d'ores et déjà être pré-commandée sur internet pour 299 dollars.