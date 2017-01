Pourquoi les serveurs mettent deux pailles dans les cocktails?

24-01-2017 | 10h13

Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi le barman honorait votre cocktail de deux pailles, pas de panique, on vous répond. Et il y a plusieurs raisons à cela.

Pour commencer, avec deux pailles, vous pouvez boire plus vite, et donc vous allez commander plus de verres.

Grâce aux deux pailles, si une se bouche avec des petits bouts de menthe ou de la pulpe de citron, on a tous déjà vécu ça avec un mojito, il vous reste l'autre pour continuer votre dégustation.

Enfin, elles sont idéales pour remuer un peu votre cocktail quand nécessaire et attraper si vous le souhaiter les fruits qui peuvent rester au fond. Ce serait dommage de gâcher quand même!