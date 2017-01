Au restaurant, ne commandez surtout pas ces plats

23-01-2017 | 10h29

Le poisson quand on est loin de la mer

Ça paraît logique et pourtant, on est vite tenté par un filet ou quelques fruits de mer. Cependant, c'est plutôt risqué quand on n'a pas la mer à côté. Dans ces cas là, autant miser sur une pièce de viande.

Le moelleux au chocolat



C'est un classique des desserts français mais malheureusement, il est rarement fait sur place. Vous avez plus de chance de tomber sur du surgelé... Autant vous en préparer chez vous pour être sûr d'avoir du fait maison.

Le tartare ou carpaccio



Quand on choisit de commander de la viande crue, il faut être parfaitement sûr d'être dans un établissement qui sert des produits frais. Sinon, les conséquences peuvent être assez dramatiques.

Le confit de canard



Nous nous faisons souvent arnaquer en commandant un confit de canard. Certains restaurateurs peu scrupuleux préfèrent les commander en gros à des chaînes plutôt que de les cuisiner pour nous.

La chantilly en supplément

Au moment du dessert, on peut avoir envie d'ajouter une touche de gourmandise en plus à son assiette. Mais réfléchissez bien avant de vous lancer, vous allez payer ce supplément assez cher et il y a fort à parier que la chantilly sortira d'une bombe industrielle.

Désormais vous êtes prévenus quant aux pièges à éviter lors de votre prochaine sortie au restaurant.