Chandeleur: tour du monde des crêpes

22-01-2017 | 14h08

Crêpe Suzette - France

La crêpe Suzette, c'est la reine des crêpes françaises. Inventée par Auguste Escoffier à la fin du XIXe siècle, la recette ne doit pas être confondue avec celle d'une crêpe lambda flambée.

Celle-ci doit être accompagnée d'une sauce aromatisée aux zestes d'orange et d'un trait de Grand Marnier pour mériter son nom. Elle s'appellerait ainsi en raison du prénom de la jeune femme (Suzanne) qui accompagnait le futur roi d'Angleterre Edouard VII, lorsqu'il se vit servir cette crêpe.

Hirams plattär - Suède

On prend les ingrédients et la technique de la pâte à choux, on imagine le visuel de pancakes, et on obtient des crêpes suédoises.

En Suède, la recette se dévore dans un style légèrement soufflée et surtout accompagnée de confitures de baies polaires jaunes. Les adeptes du célèbre magasin de meubles suédois en trouveront sans difficulté à la sortie des caisses...

Crumpet - Royaume-Uni

Incontournable au petit déjeuner, sinon pour combler une petite faim intempestive, les crumpets sont aux Anglais ce que la baguette est aux Français.

La recette, dont le nom peut désigner de manière familière une jolie fille, se réalise avec de la levure fraîche pour faire lever la pâte. Voilà pourquoi les crumpets sont si moelleux et alvéolés. On les dévore avec de la marmelade ou simplement tartinés de beurre.

Dorayaki - Japon

C'est la version japonaise des pancakes. A la différence des Américains, les Tokyoites, qui revendiquent cette spécialité, utilisent une purée de haricots rouges pour garnir deux pancakes que l'on colle l'un à l'autre, encore tièdes.

Cette pâte qui s'appelle «anko» se réalise facilement à la maison ou s'achète directement dans les épiceries asiatiques.

Msemen - Maroc

Les voyageurs qui ont déjà visité le royaume ont très certainement eu l'occasion de fondre pour cette spécialité, qui ressemble aux crêpes maison françaises au premier coup d'oeil. Elles sont pourtant bien différentes.

D'abord, les msemen se plient de chaque côté pour former un carré. Surtout, la pâte se confectionne à base de semoule fine. Cette dernière doit être pétrie longuement pour former un film ultra mince. On les dévore avec du miel et bien sûr accompagné d'un thé vert à la menthe.

Paratha - Inde

La cuisine indienne compte sur une multitude de pains qui peuvent s'apparenter visuellement à des crêpes. Il y a les naans bien sûr, mais pour se rapprocher d'une version sucrée, mieux vaut évoquer les parathas.

Il s'agit du pendant feuilleté des chapatis, que l'on réalise avec de la farine de blé complet, sinon du maïs ou du millet. On ne les cuit pas dans le même four que celui utilisé pour les naan et surtout il n'existe pas d'étape de fermentation avec de la levure.

Farinata - Italie

La recette gênoise est une institution de l'autre côté des Alpes. Il s'agit d'une galette salée que l'on réalise avec de la farine de pois chiches, de l'eau, du sel et de l'huile. On la cuit au four à bois.

Chaque région dispose de ses variantes, et de ses préférences pour cette recette qui se dévore accompagnée de pesto ou de gorgonzola, à tartiner à peine sortie du four.

Dosa - Inde

Dans l'offre abondante de galettes indiennes, impossible de ne pas évoquer les dosas. Dans le sud de l'Inde, on confectionne ces crêpes à l'aide de haricot à grain noir et de riz fermenté. On insère des légumes, un hachis de viande, un chutney...

Mais encore...

Dans le monde, la liste des crêpes est longue. Ajoutons le blini russe, la mahjouba algérienne, les baghrir marocains ou crêpes à mille trous, la tortilla mexicaine, le pancake américain, l'ebleskivers danois ou encore l'injera éthiopienne et la jian biang du nord de la Chine.