Trois vins pour les accompagner

Patrick Désy 20-01-2017 | 15h04

Avec la lime, le chili, la coriandre et la Sriracha comme saveurs dominantes et l'aspect crémeux de l'avocat et des patates douces, il est préférable d'opter pour un blanc léger, floral, et tout en fraîcheur.

J'ai aussi pris le risque de vos recommander un rouge qui ne devrait pas mal paraître pour autant. Ils sont tous facilement disponibles à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Paco do Conde Branco 2015, Encosta Guadiana, Alentejo, Portugal

12,30 $

Code SAQ 12476858

12,5 %

4 g/l

Beau petit blanc portugais élaboré à partir d'antão vaz (50 %) et d'arinto (20 %), deux cépages répandus dans la région d'Alentejo.

On perçoit bien les notes florales et de fruits blancs, presque exotiques (papaye, poire).

Texture plus grasse, acidité tonique, le tout demeure sec.

C'est simple, efficace et surtout un excellent rapport qualité/prix.

À servir bien frais, autour de 8 degrés.

**

$

Côtes-du-Rhône 2015, E. Guigal, France

20,15$

Code SAQ 290296

13,5 %

1,9 g/l

Un grand classique au sein des vins blancs disponibles dans les produits réguliers à la SAQ.

Majoritairement composé de viognier et issu d'un millésime plus chaud qu'à l'ordinaire, on sent un supplément d'exotisme tant dans les parfums que dans la texture du vin.

L'ensemble demeure aérien, bien sec et doté d'une persistance notable.

Servir assez frais, autour de 10 degrés.

** ½

$$

Le Paradou Grenache 2015, Chaudière, Vin de France, France

15,95 $

Code SAQ 12614181

13,5 %

2,5 g/l

Rouge sudiste à base de grenache qui montre un nez charmeur évoquant l'anis, la cerise chaude et les épices douces.

Bonne prestance en bouche avec une matière nourrie, des tanins mi-corsés et un éclat fruité qui apporte de la fraîcheur et augmente le plaisir dans le verre.

Notes de réduction en ouverture qui se dissipent rapidement après un passage de 15-30 minutes en carafe.

Capsule à vis.

Servir rafraîchit, autour de 14 degrés.

**

$ ½