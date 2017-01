Un bon bol!

Janie Thibault 20-01-2017 | 14h46

Ingrédients pour le bol

1 boîte de conserve de fèves noires rincées et égouttées1 tasse de quinoa non-cuit (préparé, vous aurez 3 tasses)1 grosse patate douce pelée et coupée en dés2 c. à thé de poudre de chiliLe jus d'une lime3 tasses d'épinards frais1 avocat coupé en dés1 tasse de maïs en grains

Ingrédients pour la sauce

1 avocatLe jus de deux limes½ tasse de noix de cajou1 tasse d'eau1 c. à thé de Sriracha½ tasse de coriandre fraîche

Préparation

Dans un bol, déposer les morceaux de patate douce, la poudre de chili et un filet d'huile d'olive et bien mélanger pour bien enrober les morceaux.

Déposer le tout sur une plaque préalablement recouverte de papier d'aluminium et mettre au four 20 minutes à 425 degrés en les retournant deux fois pendant la cuisson.

Dans un mélangeur, mettre tous les ingrédients de la sauce et rendre le tout très crémeux.

Dans un bol, mélanger le quinoa cuit, les fèves noires et le jus de lime et mélanger.

Diviser le mélange dans quatre bols, ajouter les épinards, de l'avocat, du maïs, les patates douces et le mélange de quinoa et fèves.

Séparer également, en filets, la sauce dans les bols et servir!