Les restaurants mono-produits à la conquête du monde

11-01-2017 | 13h06

La folie «pickles» à New York

Au printemps prochain, en mars ou en avril, les New-Yorkais sont attendus dans un restaurant dont la carte n'aura d'yeux que pour les aliments dans le même genre que les «pickles», préparés avec une technique de cuisine qui consiste à conserver fruits et légumes dans une saumure. En France, on connaît surtout ce goût avec les cornichons. The Pickle Guys est une épicerie dédiée qui a pignon sur rue depuis les années 2000. Située dans le quartier de Lower East Side, elle a déménagé à quelques encablures et sera adossée à un restaurant. Le menu n'est pas encore ficelé, mais on sait déjà qu'oignons et autres légumes vinaigrés vont être revisités à coup de friture. Tout y passera, depuis la tomate jusqu'au gombo.

Les papilles américaines raffolent de la saveur aigre des pickles. The Pickles Guys n'est d'ailleurs pas le premier à lancer le concept. Maison Pickles doit ouvrir cette semaine dans Upper West Side.

Des légumes en guise de concepts mono-produits

De l'autre côté de l'Atlantique, Amsterdam alimente la tendance avec un bar qui fait autant rêver les passionnés d'avocat qu'il dégoûte les ennemis du food porn. The Avocado Show doit ouvrir en février prochain. Le fruit remplacera les buns d'un hamburger ou bien la pomme de terre pour réaliser des frites. Les consommateurs pourront commander toutes sortes de recettes à base d'avocat, depuis le petit déjeuner jusqu'aux heures les plus tardives.

De son côté, l'Islande a choisi un fruit/légume qui réchauffe les assiettes de ses habitants. À une heure de Reykjavik, à Fridheimar, une ferme dédiée à la culture de la tomate a ouvert un restaurant sous sa serre. Choc thermique assuré. La différence entre l'extérieur et l'intérieur est de vingt degrés. On mange de la tomate à toutes les sauces, y compris en crème glacée. Les produits qui ne peuvent être vendus sur les marchés sont utilisés en cuisine. À son ouverture en 2012, le concept restait l'apanage de quelques touristes qui osaient sortir des sentiers battus... En 2016, Fridheimar accueilliait 130 000 visiteurs. Une boutique permet de rentrer à la maison avec des souvenirs... de tomates islandaises bien sûr.