Trois vins pour les accompagner

Patrick Désy 06-01-2017 | 11h29

Que ce soit pour les roulés de dinde ou les bouchée de pomme de terre, il est préférable d'y aller avec un blanc souple, pas trop tendu et arborant des saveurs franches de fruits et d'herbe.

Rien n'empêche d'y aller avec un rouge. Celui-ci devra jouer également sur la souplesse et l'expression du fruité plutôt que les tanins ou le bois. Et puisque le portefeuille est plus mince en janvier, j'ai retenu trois vins sous les 15$.

Buvez moins. Buvez mieux.

Vina Sol 2014, Torres, Catalunya, Espagne

12,45$

Code SAQ 28035

11,5%

3,5 g/l

La qualité de ce vin vendu depuis des lustres au Québec a toujours été au rendez-vous et le prix est demeuré très sage.

La version 2014, avec son joli nez ouvert sur les fruits à chair blanche et jaune (pomme, poire, ananas) et cette belle acidité qui en assure la fraîcheur et lui donne du croquant, est du pur bonheur à petit prix.

Servir très frais (8-10 °C).

**

$ ½

Catarratto-Chardonnay 2015, Rapitala, Terre Siciliane, Italie

14,25$

Code SAQ 613208

13%

2,3 g/l

Blanc sicilien qui ne manque pas d'originalité.

Majoritairement issu de catarratto, cépage typique de Sicile, il offre un nez un peu déroutant avec des notes de résine, de pomme verte, d'abricot et d'agrume. L'acidité peut paraître vive en attaque, mais le vin a suffisamment de gras pour rester harmonieux.

**

$ ½

Pinot Noir 2014, Chevalier de Dyonis, Dealu Mare, Roumanie

10,45 $

Code SAQ 554139

11,5%

11,5 g/l

C'est le pinot noir le moins cher à la SAQ, mais pas nécessairement le moins bon!

C'est évidemment un pinot en toute simplicité, mais on perçoit un fruit assez bien nuancé montrant suffisamment d'éclat.

C'est sapide, léger, un peu mince, mais frais et gouleyant.

L'envie d'en prendre un autre verre se fait sentir.

Ce n'est pas rien à ce prix!

**

$