Le potluck!

Plusieurs d'entre nous participent (avec joie ou non) à des «potluck» pendant l'année. Que ce soit en famille ou au bureau, le temps nous manque souvent, donc voici des recettes faciles, qui vont plaire et qui vont se réaliser en très peu de temps!

Roulés de dinde

1 paquet de fromage à la crème fouettée à la ciboulette (ou à l'oignon ou au choix!)6 grosses tortillas de blé entier12 tranches de dindes (viande à sandwich)2 1/2 tasses d'épinards frais1 tasse de canneberges séchées

Préparation

Mettre les tortillas sur une planche à découper.

Dans chacune, y aller comme suit: étendre du fromage à la crème de façon égale, une mince couche sur toute la tortilla. Sur la moitié, étendre 2 tranches de dinde.

Sur l'autre moitié, déposer des épinards. Terminer en parsemant quelques canneberges sur toute la surface. Doucement, rouler, de façon serrée, chacune des tortillas.

Couper en minces tranches chacune des tortillas pour obtenir de petits roulés. Pour s'assurer que le tout tienne bien, faire tenir avec un cure-dent chacun des roulés.

Conserver au frigo.

Bouchées de pomme de terre

10 petites patates grelots¼ tasse de bacon cuit, émietté¼ tasse de fromage suisse1 c. à thé de beurreGarnitures: crème sûre et ciboulette

Préparation

Faire cuire les patates, les laisser refroidir avant de les couper en deux et retirer un partie de la chair avec une cuillère à melon, déposer la chair dans un bol et y ajouter le bacon, le fromage et le beurre.

Bien mélanger. À l'aide de la cuillère à melon, remplir chacune des cavités des patates de ce mélange.

Sur une plaque à biscuit recouverte de papier parchemin, faire cuire au four pendant 10 minutes à 400 degrés. Servir avec de la crème sûre et de la ciboulette!

Savourez!