Ce qu'on mangera au restaurant en 2017

29-12-2016 | 11h56

Le chou-fleur sera le nouveau chouchou des végétaliens (et des autres), et la cuisine française va connaître un nouvel engouement. C'est ce que prédit pour 2017 la vénérable James Beard Foundation, une association à but non lucratif établie à New York.

La James Beard Foundation (JBF) examine l'air du temps en matière de gastronomie grâce à son réseau de spécialistes: chefs, journalistes et critiques.

Voici quelques tendances que les Américains devraient retrouver dans leurs assiettes en 2017:

Cuisine française

Les experts de la JBF prédisent un retour de la «grande cuisine», notamment à New York, où des restaurants comme Le Coucou, Mimi et Augustine sont devenus incontournables. Les experts attribuent le départ de ce mouvement au chef Ludo Lefebvre, qui a ouvert le Petit Trois à Los Angeles il y a quelques années et a connu un grand succès.

Le chou-fleur va remplacer le kale

L'an passé, les chefs et les consommateurs ont retrouvé le goût du chou-fleur, n'hésitant pas à transformer ce légume de la famille des brassicacées en riz, en steak et en une ribambelle d'autres plats. Son succès ne se démentira pas en 2017.

Kalettes

Qu'obtient-on en croisant du chou frisé (kale) et des choux de Bruxelles? De petits choux verts à feuilles, appelés «kalettes». Selon les experts de la James Beard Foundation, elles seront omniprésentes en 2017. Les producteurs de ce légume hybride évoquent une saveur douce et noisetée. Les kalettes peuvent se préparer sautées, rôties, grillées ou bien se déguster crues.

Frybread (bannock)

Le pain frit inspiré des traditions amérindiennes et est-europénnes apparaîtra plus fréquemment à la carte des restaurants américains en 2017, selon les experts de la JBF. Si certains resteront fidèles à la recette traditionnelle (une simple pâte jetée dans l'huile de friture), d'autres la garniront d'ingrédients variés.

Des desserts en Technicolor

En 2017, les gâteaux, tartes et autres pâtisseries prendront des couleurs kaléidoscopiques. Pour s'en faire une idée, il suffit de jeter un oeil aux pages Pinterest et Instagram consacrées à la nourriture: elles annoncent la couleur.

Tataki

Exit crudo et carpaccio, place au nouvel apéritif froid et tendance: le tataki. Les experts de la JBF prennent le risque d'inclure cette spécialité japonaise (de fines tranches de poisson ou de viande saisies puis marinées dans le vinaigre et accompagnées de gingembre) parmi les tendances qui devraient balayer le pays.