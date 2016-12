Gingembre, le nouveau goût de Coca-Cola

23-12-2016 | 17h41

Lancée en Australie au mois de novembre, la nouvelle saveur traverse les mers pour débarquer au Japon au mois de janvier. Le Coca-Cola Ginger, au gingembre, pourrait bientôt arriver en Amérique du Nord.

La multinationale américaine a profité de l'été australien pour lancer le nouveau goût de son soda fétiche au pays des kangourous.

La recette est d'autant plus séduisante pour les papilles australiennes qu'elle propose des notes de gingembre, l'épice emblématique de la cuisine asiatique, très populaire en Australie.

Le géant de l'agro-alimentaire recommande même d'associer à table le Coca-Cola Ginger à des salades, à des fruits de mer ou à des plats sucrés-salés asiatiques.

La recette, volontiers estivale, n'a demandé que six mois de développement et de mise au point, et elle a été lancée en édtion limitée. Le Japon pourra bientôt lui aussi tester prochainement ce nouveau Coca.

Reste à savoir si la firme américaine adaptera son nouveau produit pour le lancement en Europe et en Amérique du Nord. Ces dernières décennies, elle n'a cessé d'innover pour moderniser sa gamme.

L'innovation phare reste le Coca-Cola Life, à base de stévia, un édulcorant au fort pouvoir sucrant et sans calories. Toutefois, Coca-Cola a limité le nombre de versions aromatisées de son soda emblématique, se contentant de la cerise avec le Cherry Coke, lancé en 1985 (en France en 1996), puis de la vanille en 2003 pour le marché français.