Les restaurateurs annoncent les tendances fortes de 2017

19-12-2016 | 13h01

Si la charcuterie maison et la bouffe de rue sont complètement dans le coup, le quinoa et la cuisine végétarienne, en revanche, sont en train de passer de mode.

C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats du dernier rapport sur les tendances gastronomiques de la National Restaurant Association, aux États-Unis, qui a interrogé environ 1300 restaurateurs membres de l'American Culinary Federation afin d'établir sa sélection «What's Hot» («Ce qui est tendance») pour 2017.

Le syndicat de restaurateurs a demandé à ces chefs de noter 169 thèmes selon un barème à trois échelons: «tendance», «ringard» et «classique intemporel».

Voici quelques-unes des tendances qui devraient décoller en 2017

De nouvelles pièces de boucherie

En 2017, les Américains devraient voir apparaître sur leur menu des pièces de bœuf un peu moins tendres et moins chères, traitées à l'américaine pour les attendrir, c'est-à-dire en cuisson lente après marinade: le «shoulder tender» (filet dans l'épaule), l'«oyster steak» (équivalent de la fausse araignée) et le «Vegas Strip steak» (pièce tendre du collier).

L'inspiration dans la rue

Les chefs américains vont s'inspirer davantage des nourritures de rue exotiques l'an prochain, en revisitant les raviolis chinois, les tempuras et les kebabs, autant d'aliments ouvrant une porte sur d'autres cultures.

Des menus enfants plus sains

L'équilibre sera le maître-mot des repas pour enfants en 2017: pour remplacer le sempiternel hamburger-frites, les chefs proposeront davantage de salades, de fruits et légumes, de céréales complètes et de viandes maigres.

La charcuterie maison

La popularité de la planche de charcuterie ne devrait pas faiblir l'an prochain: toutes les parties de l'animal seront utilisées afin d'abaisser le prix de revient et d'éviter le gaspillage.

Des produits de la mer consommés dans le respect de l'environnement

Les consommateurs, comme les chefs, sont de plus en plus soucieux de l'environnement et souhaitent faire des choix éthiques et écoresponsables. La manière de consommer poisson et fruits de mer évolue: les consommateurs s'interrogent aujourd'hui sur l'origine des produits et le statut des espèces pêchées dans la chaîne alimentaire.

Voici la liste des 10 tendances fortes en 2017

1. L'approvisionnement «hyper local» (potager au restaurant, bière brassée sur place, cuisine maison)

2. Le «fast casual» gastronomique (entre le fast-food et le service classique à table)

3. Les ingrédients naturels et menus «propres»

4. Le souci de l'environnement

5. L'approvisionnement local en fruits et légumes

6. L'approvisionnement local en viandes et poissons

7. La réduction du gaspillage

8. Les repas à domicile «en kit» (ingrédients pré-dosés et préparés à assembler chez soi)

9. La simplicité / Le retour aux sources

10. La diététique