Qu'aura-t-on dans l'assiette en 2017?

12-12-2016 | 13h01

En 2017, attendez vous à manger violet. Le supermarché bio américain Whole Foods Market a sorti ses pronostics pour l'année prochaine, et d'habitude, ils ont le nez pour dénicher les meilleures tendances.

Les boissons bien-être

L'année prochaine, vous allez boire beaucoup. Mais pas d'alcool. Non, des boissons pour le bien-être qui iront bien plus loin qu'un simple jus de fruits fraîchement pressés. Le kava, le basilic, le safran, le vinaigre de cidre et les champignons médicinaux devraient effectivement faire leur arrivée dans vos recettes de smoothies préférées.

Ça vous fait peur? Attendez d'y goûter!

Goûtez les restes

C'est une tendance de plus en plus présente: les marques s'intéressent aux restes, aux marges, à ces produits qui finissent le plus souvent dans les déchets après la conception d'un plat, d'une recette ou d'un aliment composé.

La marque Sir Kensington, par exemple, recycle le jus des pois-chiches - qui finit d'habitude dans les tuyaux - en mayonnaise vegan, le jus des pois-chiches étant un excellent substitut pour le blanc d'œuf!



La noix de coco

Oubliez l'huile de coco et l'eau de coco. L'année prochaine, vous aurez droit aux tortillas de coco, au sucre de coco et à d'autres produits issus de ce fruit dont on n'a pas fini d'exploiter les ressources alimentaires.

Mangez violet

Les régimes flexitariens

Les aliments colorés sont très tendance depuis quelques années. Le vert, le orange et désormais le violet, vous trouverez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre assiette. Mais surtout du violet: du choux violet, des asperges violettes, des myrtilles, des baies d'açaï, de la purée de vitelotte, du maïs violet... La liste est longue, et elle ne s'arrête pas là!Whole Foods prédit qu'en 2017, le régime flexitarien - soit, un régime vegan, paléo, raw ou gluten-free un peu moins rigoriste et adapté aux besoins et envies de chacun - devrait s'imposer. Par exemple, vous pourrez vous imposer un régime vegan avant 18h, pour vous autoriser un œuf au dîner. Ou bien de manger paléo 5 jours par semaine pour vous libérer le week-end. Il s'agit ici de manger en ayant conscience de son alimentation, plus qu'en se forçant à obéir à un dogme.