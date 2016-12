Starbucks se lance dans la pizza

09-12-2016 | 13h07

Alors que la chaîne de café américaine a annoncé son ambition d'ouvrir 12 000 nouveaux points de vente dans le monde d'ici à 2021, Starbucks tentera une nouvelle aventure culinaire à compter de 2017, dans un univers à mille lieues de la caféine: la pizza.

Starbucks ne s'en tiendra pas au café équitable, et à toutes les déclinaisons autour des boissons chaudes ou des snacks qui les accompagnent. La chaîne, qui prévoit d'augmenter de 50% son carnet d'adresses internationales, a aussi investi cet été dans une boulangerie italienne. Fondée par un boulanger italien, Princi est surtout présent à Milan et dispose d'une adresse à Londres.

Starbucks ambitionne d'ouvrir des cafés italiens fin 2017/début 2018 en dupliquant le concept de Princi à New York, Seattle et Chicago. Ce partenariat avec Rocco Princi consiste pour le géant du café à vendre aussi bien des focaccias à l'heure du déjeuner que des pizzas au moment du dîner. A noter que Starbucks n'apposera pas son nom sur la devanture et gardera l'intitulé «Princi».

L'offre gourmande doit aussi investir les nouveaux points de vente premium de Starbucks, qui présenteront notamment la cuisson du pain en direct avec des fours apparents. Pour autant, les pizzas ne sont pas prévues à la carte des cafés Starbucks, même si l'enseigne pourrait développer un café pour les accompagner chez Princi.