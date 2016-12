07-12-2016 | 14h21

La chaîne américaine Starbucks va ouvrir 12 000 nouveaux cafés dans le monde d'ici 2021, dont quelques établissements très hauts de gamme, pour accélérer sa croissance et améliorer sa rentabilité.

Le groupe de Seattle, qui a annoncé la semaine dernière la démission de son PDG Howard Schultz au printemps prochain, n'a pas donné la répartition géographique de ces nouveaux cafés.

Starbucks, qui a ouvert son premier café sous la marque Reserve Roastery en 2014 à Seattle (Ouest), prévoit d'en ouvrir un second à Shanghai en 2017, indique-t-il dans un communiqué en marge d'une rencontre avec les investisseurs. Un an plus tard, deux autres seront ouverts à Tokyo et à New York.

Un premier café gourmet est également prévu en Europe en 2018, ce qui portera à cinq le nombre des établissements basés sur ce concept dont l'accent est mis sur la fabrication et le raffinement du lieu.

Autre créneau de croissance: les cafés «premium», au positionnement intermédiaire et dont le nombre va également croître. Starbucks prévoit d'en ouvrir 7400 d'ici 2021 dont 1.000 fin 2017.

Le groupe espère enregistrer une croissance de 10% par an de son chiffre d'affaires dans les cinq prochaines années et une hausse annuelle de 15 à 20% de ses bénéfices.

Lors des cinq premières années, le chiffre d'affaires a augmenté de 12,7% en moyenne par an.