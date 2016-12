Ouverture de L'Atelier Joël Robuchon à Montréal

06-12-2016 | 14h02

Avec quelques mois de retard et plus d'un an de préparation, le chef français Joël Robuchon ouvre L'Atelier mercredi à Montréal, son premier restaurant au Canada.

Dans le bâtiment abritant le Casino de Montréal, à deux pas du circuit de F1, L'Atelier est calqué sur un modèle identique à tous les autres restaurants du chef le plus étoilé au monde.

«Tous les Ateliers se ressemblent, avec des couleurs noir et rouge, des couleurs chaleureuses», a rappelé mardi Joël Robuchon au micro de Radio-Canada.

De Las Vegas à Paris en passant par Shanghaï ou Tokyo, la disposition des salles et le mobilier avec des chaises surélevées, parfois au bar ouvert sur les cuisines, favorise la convivialité d'autant que «les clients mangent les uns à côté des autres» avec une «ambiance tout à fait particulière».

Dans une salle pouvant accueillir 50 personnes, Joël Robuchon va travailler des produits québécois, en fonction des saisons, même pour les fromages.

Surpris, le chef français a trouvé au Canada «des fromages qui sont peut-être même meilleurs que ceux que l'on peut avoir en France», a-t-il assuré.

Venu avec une petite dizaine de personnes pour lancer son Atelier à Montréal, il laissera ensuite les rênes du restaurant à Eric Gonzalez, membre de l'association des Maîtres Cuisiniers de France.

Ce chef, qui a gagné sa première étoile Michelin à l'âge de 27 ans au ClaireFontaine de Luxembourg, est passé par le Maxim's à New York avant d'arriver en 2000 à Montréal.