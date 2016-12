Cuisine de rue à Québec: 10 sites proposés

Taïeb Moalla 02-12-2016 | 16h35

Le groupe de travail sur la cuisine de rue à Québec propose de limiter le nombre de permis à 15 pour les «camions-cuisine» et à trois pour les «vélos-cuisine». Seuls les restaurateurs ayant déjà pignon sur rue pourront demander un permis. Dix sites sont proposés.

Il s'agit là des principales recommandations du groupe présidé par le chef Jean Soulard et rendu public vendredi en fin de matinée. Le projet pilote de cuisine de rue à Québec va s'échelonner au cours des étés 2017 et 2018.

Les 10 sites proposés, tous situés en dehors des zones où les restaurants sont contingentés, sont les suivants: Base de plein air de Sainte-Foy, Domaine de Maizerets, Parc Nord-Dame-de-la-Garde, Hôpital Enfant-Jésus, Parc Cartier-Brébeuf, Parc de la Chute Montmorency, Parc de la Plage-Jacques-Cartier, Secteur de la piscine Saint-Roch, Promenade Samuel-De Champlain (lieu précis à déterminer), Secteur de l'étang de la côté (à Beauport).

«C'est une première liste, ça peut évoluer», a insisté la conseillère Julie Lemieux. La cuisine de rue sera interdite à proximité des écoles secondaires.

Outre les fameux camions, la Ville de Québec permettra aux restaurateurs ayant pignon sur rue d'offrir une forme de «cuisine de rue» en vendant directement par le biais d'une fenêtre en façade de leur restaurant.

Un comité neutre et indépendant devra analyser les demandes de permis. Des critères comme l'élément distinctif et original de l'offre culinaire ou encore la qualité du plan d'affaires seront pris en considération. «C'est un rapport brillant, équilibré et exécutable», s'est félicité le maire Labeaume.

Autres détails

Il sera par ailleurs possible, sous certaines conditions, d'exploiter un camion-cuisine dans un parc industriel ou sur un terrain privé en détenant un permis de la Ville. Dans ce cas, l'exploitation sera permise de 7 h à 22 h, du 15 avril au 15 novembre.

Exception faite des fenêtres de façade, la cuisine de rue sera en principe interdite sur les artères commerciales. D'éventuelles exceptions devraient d'abord obtenir le feu vert des regroupements d'affaires constitués en bonne et due forme.

La Ville de Québec cherchera aussi à promouvoir la cuisine de rue lors des grands événements.

Plusieurs critères de sécurité et de salubrité seront également imposés aux gestionnaires de cuisine de rue.