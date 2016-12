Top 10 des villes gastronomiques aux États-Unis

02-12-2016 | 15h19

Les auteurs particulièrement pointus du Zagat, le fameux guide gastronomique américain, ont choisi Washington comme leur ville de l'année 2016.

Dans cette liste des «26 villes les plus excitantes sur le plan gastronomique en 2016» compilée par le guide Zagat, c'est la capitale des États-Unis qui s'est adjugé la première place du classement, après une année exceptionnelle.

Sans parler des remous historiques provoqués par les récentes élections présidentielles, Washington a aussi été témoin cette année de développements majeurs au niveau culinaire, notamment la parution du premier guide Michelin consacré à la ville, ainsi qu'une série d'ouvertures de restaurants haut de gamme qui contribuent au dynamisme de la scène gastronomique locale.

Si le classement des restaurants dans le Zagat est effectué à partir des notes données par leurs clients, dans le Michelin, en revanche, l'évaluation se base uniquement sur les comptes-rendus des inspecteurs anonymes jugeant la qualité de la cuisine: le service et la décoration ne font en effet pas partie du système des étoiles.

Après des «décennies de routine»

Le premier guide Michelin consacré aux restaurants de la capitale américaine a été publié en octobre. Trois restaurants y sont entrés directement avec deux étoiles: «Minibar», du célèbre restaurateur espagnol José Andrés, «Pineapple & Pearls» et «The Inn at Little Washington», inclus malgré sa situation dans la petite ville homonyme de Virginie, située à 110 km de la capitale.

Aucun restaurant n'a obtenu trois étoiles, le meilleur classement possible dans le Michelin, récompensant les établissements méritant de faire le voyage spécialement pour y dîner.

Les rédacteurs du Zagat soulignent également les nombreuses ouvertures de restaurants qui ont bousculé les habitudes et amélioré l'offre culinaire de la ville: parmi eux, «RPM Italian», ouvert par deux stars de la téléréalité, Bill et Giuliana Rancic, «Pizzeria Vetri» ou encore «The Shaw Bijou».

«La plupart des gens habitant à Washington depuis longtemps seraient d'accord pour dire que la ville était bloquée dans la routine depuis des décennies, et aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un avait soudain appuyé sur le bouton avance rapide», expliquent les auteurs du Zagat.

Une nouvelle vague «intrépide»

Complétant le top 5, on retrouve Los Angeles, Denver, Boston et Seattle.

Pour établir son classement, le Zagat s'est penché sur les villes qui avaient connu le plus fort sursaut de croissance, reçu le plus de distinctions, vu ouvrir le plus d'établissements nouveaux et connu la plus grande couverture médiatique.

Le Zagat n'est pas le premier à élire Washington comme ville américaine de la gastronomie en 2016: en août, le magazine Bon Appétit avait devancé le fameux guide rouge bordeaux, distinguant Washington pour sa nouvelle vague de restaurants de quartier «intrépides».