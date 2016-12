Exquis Magazine fête son 5e anniversaire

23-11-2016 | 16h55

Le 24 novembre prochain, Exquis Magazine publiera son 20e numéro soulignant le 5e anniversaire de sa création. À cette occasion, ce numéro spécial sera également publié pour la première fois en anglais, en version numérique, sur l'appli mobile Exquis pour tablettes et téléphones, ainsi que sur l'appli Press Reader.

Le 20e numéro du magazine imprimé coïncide également avec un tournant numérique important pour le site web Exquis.ca, qui se veut une extension du magazine en présentant du contenu complémentaire et ponctuel. C'est l'idéal à consulter quotidiennement pour y trouver des recommandations de vins & bières, de bonnes adresses, de tendances à surveiller, et d'autres sujets chauds présentés par l'équipe exclusive de chroniqueurs dédiés au web.

Exquis Magazine couvre, le monde du goût, notamment des vins, bières, cidres et spiritueux, tout en réservant un espace de choix à la gastronomie et aux produits connexes (voyage, littérature et autres).