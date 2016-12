Gordon Ramsay va lancer des cours de cuisine en ligne

23-11-2016 | 14h54

Le restaurateur star britannique Gordon Ramsay s'apprête à lancer une série de cours en ligne promettant aux chefs en devenir de progresser drastiquement.

Abandonnant pour l'occasion sa personnalité lunatique et ses célèbres coups de gueule, Ramsay adopte un ton plus calme afin d'apprendre à ses étudiants à tout faire comme un grand chef: hacher, faire sauter, saisir et flamber n'auront plus de secrets pour eux grâce à cette nouvelle série de cours en ligne.

«Vous découvrirez tout au long de ce cours un aspect de ma personnalité qui, je crois, n'a jamais été montré auparavant», déclare-t-il dans un clip vidéo promotionnel.

Tourné chez lui, le cours comprend 15 leçons en vidéo s'étalant sur quatre heures, et l'inscription coûte 90$.

Gordon Ramsay y partage par exemple sa technique au couteau (comment s'aider des trois doigts de l'autre main pour bien le placer et ne pas se blesser) ou son astuce pour empêcher les filets de saumon de se tordre à la cuisson (en traçant des encoches sur la peau).

Trente restaurants et six étoiles Michelin

«Absolument tout ce que j'ai appris, compris, ''piqué'' à d'autres ou perfectionné est expliqué à fond dans ce cours», poursuit-il.

C'est le dernier projet en date de cet homme très occupé, dont l'empire regroupe 30 restaurants en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Au total, la star britannique détient six étoiles Michelin.

Les téléspectateurs le connaissent avant tout à travers son personnage bouillant et colérique, toujours prompt à hurler et à jurer, mis en valeur dans des émissions comme Cauchemar en cuisine, Hell's Kitchen ou encore la version américaine de MasterChef.

Ces cours de cuisine sont conçus en collaboration avec Masterclass, une start-up basée à San Francisco qui propose des cours en ligne dispensés par des experts et stars dans tout type de domaine: Aaron Sorkin y propose par exemple des cours d'écriture de scénario, Christina Aguilera des cours de chant et Kevin Spacey des cours de théâtre.

La série Masterclass with Gordon Ramsay devrait être lancée dans le courant de l'année 2017.

Quant aux cuisiniers amateurs qui ne désirent peut-être pas investir 90$ dans des cours, ils peuvent toujours profiter des conseils avancés de Gordon Ramsay sur sa chaîne YouTube, où il partage aussi plusieurs de ses recettes.