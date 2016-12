Smoothie Mania: Révolution verte

Guillaume Touchette 02-12-2016 | 04h00

Ce consistent et riche smoothie est une excellente collation pour ceux qui cherche à maintenir une santé optimale. Riche en vitamine C et K, il est idéal pour aider à la régénération du foie. Pour terminer, c'est un excellent choix pour la perte de poids. L'été, prenez vos fruits frais et l'hiver, optez pour des fruits congelés, choisissez des produits biologiques le plus possible pour éliminer les pesticides de votre alimentation.

Bénéfices

- Perte de poids- Santé du coeur- Anti-inflammatoire

Ingrédients

Pour 2 portions- 1 pomme pelée et tranchée- 1/2 avocat- 1 tasse de glace- 1 1/4 de tasse de jus de poire- 1 tasse d'épinard fraisMélangez le tout.

Par portion

215 Calories

7g de gras

36g glucides

7g sucres

0g fibres

2g protéine

*Sans gluten

*Sans sucre ajouté

*Riche en fibre