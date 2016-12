Un menu de Thanksgiving à 50 000$

23-11-2016 | 10h10

Dans une entrevue avec la chaîne ABC News diffusée sur Facebook, Marc Sherry, l'un des propriétaires du restaurant de viande The Old Homestead Steakhouse, a dévoilé les détails de ce menu exorbitant composé des ingrédients et aliments les plus chers possibles: les patates douces sont par exemple recouvertes de caviar et la farce est à base de foie gras.

Le restaurant intègre dans le lot quelques éléments tout aussi onéreux mais non comestibles: des places au premier rang pour la parade de Thanksgiving organisée par les magasins Macy's, une nuit dans une suite du Waldorf Astoria (5000$), des billets VIP pour le match des Giants (10 000$) et, bien sûr, les services d'une limousine.

Pour la sauce, un vin français à 1720$ la bouteille

Le Thanksgiving à proprement parler est un véritable festin, dont aucun détail n'a été laissé au hasard.

Star du dîner, une dinde de ferme biologique de 20 livres, revenant à 85$ la livre, arrosée d'huile d'olive à 17$ l'once liquide.

La sauce à l'orange et aux canneberges est relevée par du Grand Marnier, un vinaigre balsamique millésimé à 60$ l'once liquide et un généreux trait de vin français (indéterminé) à 1720$ la bouteille.

La farce n'est pas une simple farce: elle est préparée avec du bœuf wagyu japonais, sans doute le plus cher du monde, ici facturé à 465$ la livre. Ce bœuf spectaculaire est associé pour cette farce de prestige à l'inévitable foie gras.

Cette année, pas de diamant au menu

Les patates douces sont recouvertes de caviar, et la purée est agrémentée d'un fromage de Stilton blanc.

Un pain au levain sera spécialement importé du Royaume-Uni afin de permette aux convives de terminer leur sauce, infusée de bourbon du Kentucky à 2890$ la bouteille.

Ce n'est pas la première fois que la Old Homestead Steakhouse propose un dîner de Thanksgiving défiant le sens commun: l'an dernier, le tarif était à peine moindre (45 000$) et l'ensemble incluait une bague de fiançailles sertie d'un diamant de 2 carats.

Que les amateurs de bœuf à la bourse moins remplie se rassurent néanmoins: le restaurant propose toujours son menu de Thanksgiving «classique», avec dinde, bœuf et toute la gamme des accompagnements, pour 85$.