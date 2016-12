Un restaurant Noma éphémère au Mexique le printemps prochain

22-11-2016 | 12h18

Après ses aventures en Australie et au Japon, le chef danois René Redzepi, l'un des restaurateurs les plus célèbres du monde, vient d'annoncer son prochain projet de «résidence gastronomique», au Mexique cette fois.

Avant d'ouvrir la seconde incarnation de son célèbre restaurant, le Noma, dans son nouvel espace de Copenhague, René Redzepi se rendra au Mexique, où il s'apprête à lancer un restaurant éphémère («pop-up») dans ce pays qu'il considère comme sa seconde patrie.

Pour cette résidence temporaire, Redzepi s'associe avec l'ancien pâtissier du Noma, Rosio Sanchez, qui a su faire découvrir aux habitants de Copenhague la culture authentique des «tacos» mexicains en ouvrant le Hija de Sanchez («la fille de Sanchez»).

Pendant six mois, Sanchez et Redzepi, assistés d'une équipe réduite, ont parcouru le Mexique de long en large afin d'explorer les nombreuses traditions culinaires du pays, et notamment les différentes variations sur le thème du «mole», la grande variété des piments et les manières régionales d'accommoder les fruits de mer.

Entre la jungle et la mer des Caraïbes

Leur restaurant éphémère sera installé en plein air, entre la jungle et la mer des Caraïbes, dans la ville côtière de Tulum.

«C'est l'endroit dont je rêve; le berceau de l'une des cuisines les plus excitantes que j'aie jamais goûtées, aussi ancrée dans le passé qu'elle demeure pertinente, et pleine d'ingrédients dont je ne connaissais même pas l'existence», a-t-il écrit sur son blog.

Après Tokyo et Sydney

Voici comment Redzepi décrit l'endroit: «Le restaurant sera au contact direct du climat, il y fera chaud, ce sera bouillant et imprévisible. Nos silhouettes se découperont dans la fumée, la vapeur et la lueur orange des flammes tandis que nous cuisinerons au-dessus du brasier.»

Le restaurateur star danois est passé maître dans la création de restaurants éphémères en terre étrangère. L'an dernier, il s'est ainsi associé à Tokyo avec le Mandarin Oriental, un hôtel de luxe, pour proposer aux Japonais la cuisine du Noma.

Le Noma, ferme urbaine

Le Noma originel de Copenhague a été sacré meilleur restaurant du monde à quatre reprises par le magazine britannique Restaurant.

Après un dernier service en février 2017, le restaurant va fermer ses portes avant de renaître, toujours à Copenhague, mais au sein d'une ferme urbaine qui proposera ses produits à la carte, selon le concept du «farm-to-table» («de la ferme à la table»).

Le restaurant éphémère mexicain de René Redzepi ouvrira quant à lui le 12 avril prochain, et il fonctionnera jusqu'au 28 mai. Le menu y coûtera 600$ par personne (sans les taxes et le service).

Les réservations seront ouvertes à partir du 6 décembre à 10 heures (heure du Québec) sur le site du Noma: http://noma.dk/mexico/.