Smoothie Mania: Tomate, fraise et pêche

Guillaume Touchette 11-11-2016 | 09h55

Un smoothie de detox incroyable aux propriétés anti-inflammatoires, riche en vitamine A et C, en antioxydants, en fibre et en potassium.

Le gingembre ajoute un léger arrière goût vibrant et est également bénéfique pour votre système immunitaire. L'été, prenez vos fruits frais et l'hiver, optez pour des fruits congelés, choisissez des aliments biologiques le plus possible pour éliminer les pesticides de votre alimentation.

Bénéfices

Ingrédients

- Système immunitaire- Antioxydants- Riche en vitamine A et C

Pour 2 portions

- 1 tasse de pêches congelées

- 1 tasse de fraises congelées

- 1 tomate

- 1 tasse et demi de jus de pomme

- 1/2 cuillère de gingembre moulu

Mélangez le tout.

Par portion

144 Calories

0g de gras

35g glucides

30g sucres

3g fibres

1g protéine

*Sans gluten

*Sans sucre ajouté

*Vegan