Pourquoi certains détestent-ils le fromage? La réponse ici!

09-11-2016 | 13h32

Quand vient au cours d’un repas le moment du plateau de fromages, la table se divise généralement en deux clans: ceux qui le délectent et ceux qui n’en supportent pas la présence. Il faut dire que ces produits laitiers, aussi réputés soient-ils, ne font pas forcément l’unanimité.

Ils sont à la fois le fleuron de la gastronomie française et la bête noire d’une grande partie de la population. On les aime ou on ne les aime pas, sans compromis. Mais d’où vient cette aversion aussi drastique?

Pour tenter de le comprendre, des chercheurs du CNRS ont mené une étude sur les personnes réticentes à la consommation de fromage. Une analyse préliminaire leur a permis de confirmer leur intuition selon laquelle la répulsion alimentaire serait parmi les plus fréquentes.

Une aversion particulièrement répandue

En effet, sur 332 volontaires interrogés, il semblerait que 6% d’entre eux soient rebutés par le fromage, une proportion relativement importante. À titre de comparaison, ce taux s’abaisse à 2,7% pour le poisson et 2,4% pour la charcuterie.

En approfondissant leur enquête, les scientifiques ont identifié parmi leur échantillon de consommateurs «anti-fromage» une intolérance au lactose chez 18% d’entre eux. Pour 47% des cas, l’aversion est par ailleurs partagée avec au moins un membre de la famille. «Ces chiffres suggèrent une origine génétique de cette aversion, qui pourrait par exemple être liée à l'intolérance au lactose», avance le CNRS dans un communiqué.

Pour aller plus loin dans leur analyse, les chercheurs ont observé le phénomène au niveau cérébral. Leur protocole a consisté à soumettre trente sujets à une étude d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Parmi ces derniers, quinze appréciaient le fromage et quinze le détestaient.

Durant les séances, les volontaires se sont vus présenter les images et odeurs de six fromages différents ainsi que de six autres aliments témoins. À chaque nouvelle présentation, l’activité cérébrale des sujets a été enregistrée.

Une réponse cérébrale nette

Les résultats, publiés dans la revue Frontiers in Human Neuroscience, indiquent une inhibition très particulière chez les personnes n'aimant pas le fromage face aux stimuli leur rappelant le produit en question. Celle-ci est apparue au niveau du zone cérébrales connue sous le nom de pallidum ventral qui est associée à la sensation de faim.

Cette baisse d’activité n'a été observée ni avec les autres aliments témoins, ni chez les individus amateurs de fromage. Il s’agirait donc d’une réponse bien spécifique intervenant dans ce cas de réticence. Celle-ci s’accompagne également d’autres réactions centrées sur les aires cérébrales du circuit de la récompense.

Dans le cas présent, il s'agissait notamment du globus pallidus et de la substantia nigra. Selon les chercheurs, ces régions sont davantage sollicitées lorsqu’un individu éprouve un sentiment de répulsion à l’encontre du fromage. À l'inverse, les scientifiques ont observé qu'une autre structure impliquée dans la motivation n'est pas activée chez les personnes dégoutées alors qu'elle l'est chez les personnes qui aiment le fromage.

Un dégoût inscrit dans le cerveau

Ces observations peuvent paraître complexe mais ils fournissent des informations précieuses aux scientifiques et notamment, sur le circuit de la récompense, ce circuit fondamental associé à la motivation et qui intervient aussi bien dans le comportement alimentaire que dans l'addiction à certaines substances.

«Ces travaux lèvent un coin du voile sur les aires cérébrales activées par la perception d'un aliment aversif», précise le CNRS dans un communiqué. Notamment, elles «conduisent à penser que le circuit de la récompense peut aussi encoder le dégoût». Alors la prochaine fois que vous détournez les yeux d'un morceau de fromage, rappelez-vous que tout se passe dans votre cerveau et que la frontière avec le plaisir ne se trouve surement pas très loin.