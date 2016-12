Smoothie Mania: Orange Cantaloup

Guillaume Touchette 04-11-2016 | 12h03

Ce smoothie crémeux est une source très riche en vitamine A et C. Excellent pour la perte de poids et succulent pour les papilles gustatives.

L'été, prenez vos fruits frais et l'hiver, optez pour des fruits congelés. Choisissez des produits biologiques le plus possible pour éliminer les pesticides de votre alimentation.

Bénéfices

- Riche en vitamine C- Perte de poids- Renforce système immunitaire

Ingrédients

Pour 2 portions- 1 mangue pelée et tranchée- 1/2 tasse de yogourt grec- 1 cuillère à soupe de miel- 1 cuillère à soupe de jus de lime

Mélangez le tout.

Par portion

172 Calories

0g de gras

39g glucides

28g sucres

2g fibres

4g protéines

*Sans gluten*