Un cours en ligne pour apprentis pâtissiers

03-11-2016 | 11h46

Comment élaborer une pâte à choux ou un feuilletage? L'Afpa, premier organisme français de formation professionnelle, lance un cours en ligne gratuit (Mooc) consacré à la pâtisserie, à destination des amateurs, professionnels ou demandeurs d'emploi.

L'association, qui avait recueilli 53 000 inscriptions pour son premier Mooc lancé en février, consacré aux «101 techniques de base de la cuisine française», réédite l'expérience, à partir du 3 novembre, avec des modules de 20 à 40 minutes par jour sur trois semaines.

«Il y a un engouement au travers des émissions de télévision pour ces métiers de la restauration» et paradoxalement ce sont des professions «en déficit de recrutement en France, (où) 20 000 postes de cuisiniers ne sont pas pourvus», souligne le directeur de l'innovation à l'Afpa, Christian Sadok.

Le public ciblé? Les personnes qui ont un projet professionnel dans les métiers de la cuisine, mais aussi les curieux et amateurs.

«On décompose les gestes techniques pour créer des recettes simples de la pâtisserie de base», explique le cuisinier Eric Maucuit, l'un des formateurs. Parmi les recettes au programme, l'éclair, le mille-feuille, la tarte au citron...

Ces cours en ligne seront suivis d'une évaluation en ligne «qui permettra d'avoir l'attestation de réussite au Mooc», indique M. Sadok.

Parallèlement les participants peuvent s'inscrire sur un forum pour échanger leurs expériences sous l'oeil d'un formateur capable de répondre aux questions et rectifier certaines erreurs.

Selon les organisateurs, «environ 5000 Français de l'étranger ou étrangers francophones de 148 pays se sont inscrits» au premier Mooc.

Géraldine Benoit-Cervantes, ancienne ingénieure dans l'automobile, qui a créé son entreprise, 5G Kitchen Factory, proposant ateliers et prestations de cuisine à domicile, a suivi cette première édition.

«C'était intéressant de pouvoir partager avec d'autres professionnels et personnes du monde entier», estime-t-elle. «Je pouvais mettre l'ordinateur dans ma cuisine, faire les choses pas à pas et le jour qui me convenait».