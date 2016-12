Une étude prouve que le fromage sublime le vin

31-10-2016 | 10h36

Un verre de sancerre avec un fromage de chèvre, un jurançon sec avec l'ossau-iraty... Une étude tend à montrer que le nectar a meilleur goût avec un morceau de fromage.

Le Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon a demandé à 31 amateurs de fromages de déguster deux vins blancs et deux vins rouges. Pacherenc, sancerre, bourgogne et madiran ont été les quatre appellations sélectionnées pour cette étude comparative. Dans un premier temps, les «cobayes» ont dû se contenter de tremper les lèvres dans chaque verre de vin et d'évaluer leur plaisir à chaque gorgée.

Dans un second temps, les vins ont été accompagnés d'une bouchée de fromage. Quatre spécialités ont été retenues, à savoir le crottin de Chavignol, le roquefort, l'époisses et le comté, quatre fromages judicieusement choisis pour représenter diverses familles et qui se distinguent chacun par leurs arômes plus ou moins forts, et leur pâte plus ou moins molle.

Le résultat est sans appel: le vin gagne en fruité et en arômes quand il est accompagné de fromage. Mieux, ce dernier réussit même à réduire la durée de l'astringence de la dégustation, cette sensation de sécheresse procurée par les tanins d'un vin rouge. Et le constat prévaut pour tous les échantillons: le vin est meilleur avec du fromage.

Voilà pourquoi certains amateurs à qui l'on apprend que le fromage s'associe plus volontiers avec un vin blanc s'étonnent que leur vin rouge ne soit pas la prescription des sommeliers.