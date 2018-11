Plein soleil avec 5 vins du Languedoc-Roussillon

09-11-2018 | 09h22

Avec la grisaille qui sévit depuis des semaines, rien de mieux que de se tourner vers les vins du Languedoc-Roussillon.

Avec une moyenne de 320 jours d’ensoleillement par année pour cette dernière région, l’une des plus élevées en France, on comprend pourquoi ce sont des vins au fruité éclatant et bourré de soleil. Sans parler de la notion de terroir qui vient magnifier, du moins chez les bons producteurs, chacun de ces vins de manière quasi unique.

Vignes de Nicole 2017, Domaines Paul Mas, Pays d'Oc

14,55 $

Code SAQ 11767768

Je suis retombé en amour avec ce blanc élaboré par les domaines Paul Mas. Il s’agit d’un habile assemblage dominé par le chardonnay qui est complété par le sauvignon, le viognier et le picpoul. Ça sent bon la fleur d’oranger, la pêche et l’amande. C’est ample, avec du gras, une bonne tension apportée par l’acidité qui laisse une fine impression d’amertume en finale. Simple et efficace. Un des meilleurs vins blancs sous 15$ à la SAQ.

** ½ $ ½

Les Calcinaires 2017, Domaine Gauby, IGP Côtes Catalanes

34,00 $

Code SAQ 12415289

Un blanc proprement authentique et merveilleusement constitué. Un fourre-tout de macabeu, vermentino, muscat et chardonnay cultivés en bio. Un corps riche et gras typique du Sud, mais tout en subtilité et en finesse. Flaveurs de pêche blanche, genêt, pierre à fusil. Un vin croquant, subtil et cristallin porté par une fine amertume. À peine 12,5% d’alcool. Un pur régal qui pour seul ennui un prix qui ne cesse de grimper.

*** $$$ ½

Bronzinelle 2016, Dom. St-Martin de la Garrigue, Coteaux du Languedoc

17,85 $

Code SAQ 10268588

L’un de mes premiers amours est de retour ! Dominé par la syrah et complété par le carignan, le grenache et le mourvèdre, c’est un rouge généreux et bien typé du Languedoc. Des parfums invitants de fruits noirs, d’eucalyptus, de thym et de violette. Matière nourrie, plutôt grasse, avec des tanins étoffés et ce qu’il faut d’acidité. Finale soutenue rappelant justement la garrigue et le poivre. Grande digestibilité. Miam!

*** $$

Les Sorcières 2017, Domaine du Clos des Fées, Côtes du Roussillon

19,70 $

Code SAQ 11016016

Hervé Bizeul, personnage coloré qui ne laisse personne indifférent, est devenu un incontournable du Roussillon. Les vins, eux, font l’unanimité. Cette cuvée Les Sorcières est non seulement un grand succès, mais l’exemple parfait que l’on peut produire un vin d’une qualité remarquable à petit prix. Le 2017 actuellement offert à la SAQ est à la fois gourmand, juteux et absolument délicieux.

*** $$

Domaine de Montcalmès 2014, Coteaux du Languedoc - Les Terrasses du Larzac

45,75 $

Code SAQ 13660374

Un domaine qui fait partie des meilleurs producteurs du Languedoc. Composé majoritairement de syrah et complété par le mourvèdre et le grenache, le 2014 se présente tout en finesse sans renier son identité languedocienne. Nez bien parfumé d’olive, de cassis, de framboise, de feuille de laurier, de garrigue et d’épices. La bouche est finement tissée, gourmande et pourvue de tanins étoffés. Longue finale saline et salivante évoquant des tonalités de charbon. Une petite merveille qui pourra se bonifier en cave sur une bonne dizaine d’années sans problème.