Six nouveautés à ne pas rater!

20-10-2018 | 13h57

L’automne est synonyme de nouveauté à la pelletée! Les nouveaux arrivages à la SAQ sont toujours plus diversifiés avec près d’une centaine de nouvelles entrées à essayer. Sur les nombreux nouveaux vins dégustés cette semaine, en voici six qui méritent votre attention.

Buvez moins. Buvez mieux.

Cabernet de Cabernet Origines 2017, Paul Mas, Pays d'Hérault, France

12,55 $

Code SAQ 11676381

13,5 % - 3,8 g/l

Le nouveau millésime de cette cuvée d’entrée de gamme élaborée par Paul Mas, dans le Languedoc est tout sauf banal! Comme son nom l’indique, on a droit à un assemblage de cabernet sauvignon et de cabernet franc donnant un rouge aux parfums aguicheurs de cerises, de fraise et de poivron. On sent un fruit nourri en bouche, des tanins souples et de la fraîcheur en finale. Pas le plus complexe, certes, mais fort agréable, ça oui!

** $ ½

Zeltinger Himmelreich Halbtrocken Riesling Kabinett 2016, Selbach Oster, Moselle, Allemagne

20,00

Code SAQ 927962

11 % - 17 g/l

Excellent producteur établi en Moselle, le cœur du riesling en Allemagne. Le style kabinett donne des vins qui sont légèrement sucrés, mais qui disposent d’une franche acidité pour tenir l’ensemble équilibré. Provenant d’une parcelle portant le nom Zeltinger Himmelreich, le vin affiche un nez de bonne intensité sur des tonalités d’abricot, de pétrole et de melon. LA bouche est ample, riche et précise. Longue finale salivante. Accord parfait avec les sushis.

*** $$

Pinot Gris 2017, Cloudline, Willamette Valley, États-Unis

22,60 $

Code SAQ 11883531

13,5 % - 1,2 g/l

Retour en force pour ce pinot gris d’Oregon élaboré par la famille beaunoise Drouhin. Exit les notes de maïs qui me laissaient perplexe. On a droit à des parfums invitants de fruits blancs et de miel. En bouche, le vin montre du volume, de l’énergie et une élégance certaine. C’est aussi d’une grande buvabilité. À découvrir ou redécouvrir!

*** $$ ½

Cuvée Prestige 2012, Château Tayet, Bordeaux Supérieur, France

21,30 $

Code SAQ 11106062

13,5 % - 1,8 g/l

Tout le charme des grands vins de Bordeaux, mais sans avoir à débourser une fortune. La production de ce Château situé dans le cœur du Médoc, non loin de Margaux, nous propose un 2012 très réussi. Dominé par le merlot, complété par le cabernet-sauvignon et le petit verdot, c’est un rouge souple et bien parfumé. Les classiques ne se réinventent pas!

*** $$

San Luigi 2017, Pecchenino, Dogliani, Italie

23,00 $

Code SAQ 13675251

13,5 % - 3,4 g/l

Du docletto joufflu, presque juteux avec ce qu’il faut de trame tannique et de fraîcheur pour le rendre digeste. Des notes d’épices, de fraise mûre et de pot-pourri. Élaboré par un producteur dynamique, c’est un rouge qui fera malheur à table avec les viandes longuement braisées.

$$$ ** ½

Les Launes 2016, Delas, Crozes-Hermitage, France

28,15 $

Code SAQ 11544126

13 % - 1,4 g/l

Sans l’ombre d’un doute, voici mon vin coup de cœur de cette semaine! La syrah à son meilleur. Nez éclatant de cassis, de violette, de vanille et de poivre. Le fruité en bouche paraît mûr, montre une belle énergie et s’articule autour de tanins étoffés. Belle densité et longue finale sur des notes de réglisse et de fumée. Un crozes-hermitage qui peut se mesurer sans rougir aux meilleures cuvées de l’appellation. Bravo!

*** ½ $$$