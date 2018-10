5 vins de chasseur

09-10-2018 | 14h01

Si vous avez la chance d’avoir un chasseur dans votre entourage, vous risquez de vous retrouver avec un morceau de fesse d’orignal ou une côte de cerf dans votre assiette d’ici les prochains jours.

Les viandes de gibier sont plus fortes en goûts que le bœuf ou le porc, d’où pourquoi elles appellent des vins à la fois plus corsés et plus prononcés en saveurs. Voici cinq suggestions pour votre prochaine partie de chasse et pour faire ensuite ripaille avec votre prise!

Buvez moins, buvez mieux.

Prestige Édition 1912m 2016, Château Pesquié, Ventoux, France

15,55 $

Code SAQ 743922

14 % - 1,6 g/l

Meilleur que l’an dernier, cette cuvée 1912m est toujours aussi bien indiquée pour la chasse! Dominé par le grenache et complété par la syrah dont les vignes sont situées tout en hauteur, d’où le nom de la cuvée. Il en résulte un rouge généreux dégageant des parfums de violette, de viande fumée, de cerise et de garrigue. La bouche est juteuse, les tanins charnus, l’ensemble reste énergique et affiche une acidité salivante. Finale réglissée.

** ½ $ ½

Tradition 2017, Château De Gaudou, Cahors, France

16,85 $

Code SAQ 919324

13,5 % - 2 g/l

Les rouges de l’appellation Cahors sont habituellement d’excellents compagnons des viandes de gibier et cette cuvée Traddition du Château De Gaudou n’y fait pas exception. Élaboré sur une base de malbec (qu’on appelle le « côt » ou « auxerrois » là-bas) à laquelle s’ajoutent merlot et du tanat, c’est un rouge au fruit facile et aux tanins bien détaillés. Le vin a de la mâche, mais aussi de l’équilibre et une bonne acidité en finale. Finale de bonne persistance sur des notes de cuir et de fruits noirs. Excellent rapport qualité/prix.

** ½ $ ½

The Barossan Shiraz 2016, Peter Lehmann, Barossa, Australie

19,95 $

Code SAQ 13525535

14,5 % - 3,5 g/l

L’archétype du shiraz australien, mais au style bien maîtrisé. Grande intensité aromatique avec des notes de cassis, de cerise, de fumée, de prune et un fond de vanille qui apporte un charme indéniable. La bouche est riche sans être massive, les tanins sont mi-corsés et l’acidité permet de tenir le tout en équilibre. Finale chaude et caressante. Parfait avec le bison ou l’orignal.

** ½ $$

Filius Chardonnay 2016, Vasse Felix, Margaret River, Australie

27,00 $

Code SAQ 13738485

12,5 % - 1,4 g/l

Tout le contraire de ce que l’on pourrait s’attendre d’un chardonnay australien, c’est-à-dire, riche, gras et boisé. Pourtant, le vin effectue un séjour de 9 mois en fût neuf. Or, c’est plutôt sur un style droit et aérien avec une fine impression crémeuse. On sent évidemment un fruit mûr avec des tonalités de nougat, d’ananas et de sauge. L’ensemble affiche une grande buvabilité et termine sur une longue finale saline. De quoi faire un malheur avec le faisant.

*** $$$

Brol Grande 2015, Le Fraghe, Bardolino, Italie

29,65 $

Code SAQ 13740577

12,5 % - 1,8 g/l

Corvina et rondinella se donnent la réplique dans ce rouge absolument succulent! On est d’ailleurs assez loin de ce qui se fait habituellement dans cette appellation vénitienne. Des tonalités de prune, de réglisse et d’épices douces. La bouche est souple avec un fruité croquant. Structure tannique fine. Long et rafraîchissant. Production bio. À boire légèrement rafraichi.