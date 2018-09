5 vins d'automne à siroter en ramassant les feuilles mortes

28-09-2018 | 17h46

Avec les jours qui raccourcissent et le temps frais qui s’installe, on opte pour des vins réjouissants.

En voici cinq qui viennent de débarquer à la SAQ et que vous pourrez siroter en ramassant les feuilles mortes ou en serrant votre ensemble patio.

Buvez moins. Buvez mieux.

Clos Bagatelle 2017, Saint-Chinian, France

12,60 $ (solde à 11,60$)

Code SAQ 12824998

13,5 % - 2,1 g/l

Un vin toujours aussi populaire auprès des amateurs d’ici avec une présence sur les tablettes de la SAQ qui fête ses 25 ans cette année! Le 2017 est fidèle à lui-même avec un fruité généreux, concis et frais. Souple et agréable, c’est le parfait petit vin de semaine et toujours l’un des meilleurs sous 15$.

** ½ $ ½

Vaucluse - Principauté d'Orange 2016, Jean-Paul Daumen, France

17,25 $

Code SAQ 12244547

14 % - 1,4 g/l

Jean-Paul Daumens a voulu étendre son savoir-faire en lançant ce projet de négoce auquel il apporte les mêmes soins qu’aux vins de son domaine de la Vieille Julienne à Châteauneuf-du-Pape. Un assemblage hétéroclite de merlot, cabernet-sauvignon, syrah et grenache donnant un rouge riche et parfumé. Cassis, réglisse, fumée. Finale puissance. Idéal avec les pièces de viande grillée.

** ½ $$

Brut Nature Gran Reserva 2013, Sumarroca, Cava, Espagne

19,10 $

Code SAQ 13408929

12 % - 2,4 g/l

Un assemblage de parellada, xarel-lo, maccabeu et chardonnay donnant un vin à la bulle fine est festive. Des tonalités de mandarine, de jasmin et de pomme jaune. Belle prise de mousse. Bouche ample, précise et énergique. Finale finement pralinée. Un des meilleurs cava en vente à la SAQ. Tout ça à moins de 20$. Bravo!

*** $$

Nature d'Ursulines 2016, Jean Claude Boisset, Bourgogne, France

30,75 $

Code SAQ 13297940

14 % - 1,9 g/l

Je ne cache pas mon affection pour Grégory Patriat, talentueux vinificateur derrière les vins de Jean-Claude Boisset. Et je ne cache pas non plus que la version 2016 de cette cuvée « Nature d’Ursulines » est nettement plus agréable que la 2015. On sent le vin qui pinotte bien avec des jolies notes de griotte et de fumée. Matière nourrie, fraîcheur et bonne persistance. Tout y est. Je n’en suis pas moins agacé qu’on utilise la mention « nature » alors que la production n’est pas bio et qu’on ajoute un pet de soufre à la mise en bouteille. Question de principe. Très beau vin, quand même!

*** $$$

Juliénas 2017, Pacalet-Lapierre Cousins, France

31,50 $

Code SAQ 13286802

12,5 % - 1,2 g/l

Le cœur du gamay qui fait boum! boum! dans votre verre, c’est lui! Vinifié par les cousins Mathieu Lapierre et Christophe Pacalet, c’est un rouge au fruit tendre et croquant. Bonne intensité aromatique avec des notes de framboise et de fleur. C’est souple, gouleyant et doté d’une belle vivacité. Finale fruitée qui s’allonge pour notre plus grand plaisir. À boire frais.

*** $$$