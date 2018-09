Vive le grenache!

21-09-2018 | 11h08

C’est un cépage qui peut donner parmi les meilleurs vins du monde. Pensons au célèbre Château Rayas à Châteauneuf-du-Pape ou à l’Ermita dans le Priorat. Or, on oublie que le grenache trouve son origine dans le nord de l’Espagne, dans le Royaume d’Aragon pour être plus précis. Là-bas, on l’appelait rouge d’Aragon, ou Tinto Aragonés en espagnol. Devenu « garnacha », il est aujourd’hui le cépage rouge le plus répandu sur la planète après le cabernet-sauvignon et le merlot. Il est surtout cultivé autour du bassin méditerranéen, mais aussi en Australie, en Californie en passant par l’Afrique du Sud, le Chili et l’Argentine.

Plusieurs clones du grenache existent, comme le grenache gris, noir, blanc, etc. Souvent assemblé à d’autres cépages, on en fait du rouge sec, évidemment, mais aussi du rosé et du blanc. Il peut également donner des résultats étonnants en vins doux naturels. Sa palette de couleur va du très coloré au très pâle. Aimant avoir les pieds au chaud, on en tire des vins puissants, parfumés et soyeux qui peuvent être de longue garde comme de charme immédiat. Bref, en cette journée internationale (21 septembre) du grenache, voici cinq vins élaborés par ce fameux cépage.

Castillo de Monseran 2017, San Valero, Carinena, Espagne

8,95 $

Code SAQ 624296

12,5 % - 1,5 g/l

C’est le vin à base de grenache le moins cher à la SAQ. Ce n’est pas pour autant le moins bon! C’est joufflu avec un profil de fruits mûrs (prune, figue, cerise cuite) et d’épices. Un peu mince, ça reste tout de même agréable à boire. Servir légèrement rafraîchi.

* ½ $

Tres Picos Garnacha 2016, Borsao, Campo de Borja, Espagne

20,00$

Code SAQ 12732057

15 % - 2,0 g/l

Les trois pics (tres picos) font référence aux trois montagnes que l’on voit depuis la célèbre coop Borsao, dans l’appellation Campo de Borja, au cœur de la province d’Aragon. Une cuvée issue de très vieilles vignes dont certaines sont centenaires. C’est ample, puissant, soyeux et long. Un classique. Par ici la pièce de viande grillée!

** ½ $$

La Segreta 2017, Planeta, Sicile, Italie

15,55 $

Code SAQ 741264

13 % - 1,6 g/l

Assemblé avec du chardonnay, du fiano et du viognier, le grenache blanc et grenache gris comptent pour la moitié de l’assemblage et assurent la structure du vin. C’est joliment parfumé avec des notes de citron, de fleur et d’épices. Ample et tonique à la fois, c’est le vin de semaine idéal à servir avec les croquettes de poisson ou à l’apéro en rentrant du boulot.

** ½ $ ½

Côte des Roses 2017, Gérard Bertrand, Languedoc, France

18,35 $

Code SAQ 12521962

13 % - 1,2 g/l

Difficile de faire du rosé uniquement avec du grenache. Cette cuvée élaborée par Gérard Bertrand en possède plus de 60% auquel s'ajoutent du cinsault et de la syrah. La bouteille en forme de rose plaira aux dames, mais le vin à l’intérieur est tout ce qui a de plus agréable.

** ½ $$

Rimage 2016 Domaine La Tour Vieille, Banyuls, France

26,95 $ (500 ml)

Code SAQ 884908

16 % - 120 g/l

Le vin doux naturel fait partie des plus belles expressions du grenache. C’est le cas de cet excellent banyuls au style axé sur le fruit, un peu comme le sont les portos ruby, mais avec un supplément d’âme, d’énergie et de salinité. Nez complexe évoquant le cacao, la cerise confite, l’écorce d’orange et les épices. C’est frais, onctueux et merveilleusement digeste. À servir assez frais, 13-14 degrés avec le chocolat ou le fromage bleu.

*** ½ $$$