Six vins pour la saison des tomates

07-09-2018 | 16h34

Avec le temps des tomates qui bat son plein, voici quelques conseils pour réussir vos accords vins avec ce fruit qu’on peut apprêter à toutes les sauces!

Tomate crue

Comme les autres fruits, la tomate se distingue par son acidité. Même si on cherche habituellement à associer les contraires (sucré/salé ou acidité/gras), avec la tomate crue ou en salade, il est préférable d’y aller un blanc ou un rouge léger sans bois et peu riche (beaujolais, bourgueil), ou alors un rosé non vineux.

Tomate farcie

Que ce soit farci au fromage ou, plus souvent, à la viande, optez pour un rouge en s’assurant qu’il ne soit pas trop tannique (chianti ou saumur-champigny). Un rosé vineux du type bandol et aussi indiqué.

Tomate cuisinée

Pour les plats cuisinés comme la fameuse sauce à spag, la lasagne ou l’osso bucco, vous pouvez opter pour un rouge plus parfumé et plus puissant en tanins. Pensez barolo, barbaresco, châteauneuf-du-pape, bandol rouge ou côtes de Provence. Le même principe s’applique pour la pizza.

Buvez moins. Buvez mieux.

Rosado Seleccion 2017, Borsao, Campo de Borja, Espagne

11,80 $

Code SAQ 10754201

13,5 % - 1,5 g/l

Difficile de trouver un aussi bon rosé à si petit prix! Année après année, le rosé de Borsao est tout simplement impeccable. Et combien rafraîchissant! Nez bien expressif de fraise mûre, de bonbon et une touche épicée. C’est juteux, frais, pas mince du tout, même si un peu simple.

** ½ $

Caldas Douro 2016, Alves de Sousa, Douro, Portugal

15,20 $

Code SAQ 10865227

14 % - 1,2 g/l

Assemblage de cépages locaux donnant naissance à un rouge portugais fort agréable. Des notes de petits fruits rouge, de prune et d’herbes. C’est ample, souple avec une acidité qui rend le tout friand. Rustique, généreux, pas cher et, surtout, parfaitement adapté aux plats à la tomate.

** ½ $ ½

Scabi 2016, San Valentino, Romagna, Italie

18,45 $

Code SAQ 11019831

14 % - 2,1 g/l

Cultivée en bio et vinifié par le talentueux Roberto Mascarin, cette cuvée Scabi fait partie des meilleurs vins de sangiovese que j’ai goûté cette année sous les 20$ ! Élevé 6 mois en cuves inox (50%) et en barriques de 2e passage (50%), il offre un nez bien parfumé de cassis, de réglisse, de violette et de fumée. Un fruit nourri en bouche, de bonne densité avec des tanins souples et étoffés. Précis et doté d’une franche acidité qui donne de l’élan à une finale assez soutenue et savoureuse. Le roi incontestable de votre sauce à spag!

*** $$

Rosso 2016, Altesino, Toscana, Italie

19,60 $

Code SAQ 10969763

13,5 % - 2,3 g/l

Bon petit rouge à base de sangiovese qui est complété par le cabernet-sauvignon et le merlot. C’est sapide, légèrement corsé avec des notes de cerise, de goudron et de fleur séchée. Parfait avec le spag et autre plat à la tomate.

** ½ $$

Chianti-Classico 2015, Volpaia, Italie

27,10 $

Code SAQ 10858262

13 % - 1,8 g/l

Toujours l’un des meilleurs chiantis sous les 30$ disponibles à la SAQ. Le 2015 fait flèche de tout bois avec des arômes invitants de cerise noire, d’épices douces et de balsamique. La bouche est friande, concise et montre une matière nourrie. Miam! Production bio.

*** ½ $$ ½

La Massa 2015, Giampaolo Motta, Toscane, Italie

29,10 $

Code SAQ 10517759

14 % - 2 g/l

Le style des vins élaboré par le très sympathique Giampaolo Motta s’est beaucoup raffiné depuis les cinq dernières années. Dominé par le sangiovese, cépage « tomate » par excellence, cette cuvée La Massa est complétée par le cabernet-sauvignon, le merlot et l’alicante. C’est bien parfumé avec des notes de réglisse, de sauge et de cassis mûr. Bouche pleine et généreuse, des tanins mi-corsés et une franche acidité qui apportant de la fraîcheur à un ensemble plus que savoureux.

*** ½ $$$