Cinq vins à ouvrir pour la fête du Travail

31-08-2018 | 15h51

C’est le dernier long week-end d’été. Rien de mieux pour en profiter que de tirer le bouchon de belles bouteilles. D’autant que la SAQ offre 8000 points par tanche d’achat de 75$ jusqu’à lundi, une offre qui équivaudrait, de l’avis de la SAQ, aux anciens rabais de 10 %.

Qu’on soit d’accord ou non, c’est quand même mieux que rien! Bref, voici cinq vins à ouvrir pour profiter du long week-end de la fête du Travail.

Buvez moins. Buvez mieux.

Chaminé 2016, Cortes de Cima, Alentajano, Portugal

13,70 $

Code SAQ 10403410

13,5 % - 3,1 g/l

L'assemblage du Chaminé rouge varie lui aussi en fonction des millésimes, mais il est habituellement bâti sur une base d'aragonez (le tempranillo portugais) avec la syrah, le touriga national, l’alicante bouschet et le trincadeira qui complètent. Nez facile et attrayant évoquant la prune, la figue et le poivre. Généreux, souple et d’assez bonne vivacité, c’est un rouge qui coule facilement sur le palais. Le vin m’a semblé renouer avec le côté éclatant que je lui connaissais dans le passé. Tant mieux! Petit prix! Parfait avec les burgers et quelques frites épicées.

** ½ $ ½

Vignerons de Buxy Montagny 2015, France

18,65 $

Code SAQ 12866291

12,5 % - 2,3 g/l

Belle initiative de plus d’une centaine de vignerons de la Côte Chalonnaise dont la coop nous propose cet excellent blanc à base de chardonnay. Provenant d’un millésime solaire, mais vinifié en cuve inox, le vin montre le meilleur des deux mondes : des notes de fruits blancs mûrs, de crème et de menthe. La bouche est riche, mais aussi bien ciselée par l’acidité. Difficile de trouver du bourgogne blanc aussi bon à si petit prix.

*** $$

La Pettegola Vermentino 2017, Banfi, Toscane, Italie

18,95 $

Code SAQ 12725130

12,5 % - 5,9 g/l

Nouveauté en blanc. De la maison Banfi, en Toscane, c’est un vin à base de vermentino, un cépage fort répandu dans cette région. Un nez un peu bon de melon, de citron confit, d’amande et de pêche. La bouche est ronde, grasse tout en étant dotée d’une bonne acidité, ce qui permet de maintenir le tout en équilibre malgré les près de 6g de sucre. Un blanc qui plaira aux amateurs de vins plus crémeux, plus dodus et pas trop secs.

** ½ $$

Pierre Gaillard Saint-Péray 2016, France

27,70 $

Code SAQ 13387312

13 % - 1,6 g/l

Autant j’ai trouvé le 2015 rond, lourd et alcooleux que j’ai trouvé le 2016 frais, éclatant et d’une grande buvabilité. Il faut tout de même savoir que de la marsannne (70%) et de la roussane (30%), ça donne rarement dans le très léger, mais celui-ci m’a franchement surpris! Un nez racé et bien ouvert sur des notes de craie, de miel, d’agrume chaud et d’églantier. La matière en bouche est nourrie tout en étant dotée d’une belle vivacité. Finale longue et saline. Le tout paraissant bien sec. Excellent blanc de gastronomie.

*** ½ $$$

Domaine Combier Crozes-Hermitage 2016, France

35,50 $

Code SAQ 11154890

13 % - 1,8 g/

On reste dans le Rhône, mais cette fois-ci, plus au nord. Ce 100% syrah est une petite bombe de fruit! Il faut dire que Laurent Combier produit de petites merveilles depuis de nombreuses années. Un nez exaltant de pivoine, de violette et de cassis mûr. La bouche est droite, fraîche tout en montrant de la densité et du volume. Des tanins raffinés et une finale finement poivrée qui s’étire pour notre plus grand bonheur. La grande classe!

**** $$$