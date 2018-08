Pour oublier la fin des vacances

17-08-2018 | 13h17

Ou bien terminer l’été, voici cinq vins qui vous en mettront plein la vue (le nez et la bouche aussi!).

Buvez moins. Buvez mieux.

Fuenteseca Macabeo Sauvignon Blanc 2017, Ecovitis, Utiel-Requena, Espagne

12,55 $

Code SAQ 12681131

12 % - 1,2 g/l

Belle découverte que ce petit vin blanc espagnol fait de macabeu (80%) complété par du sauvignon blanc. Vinifié en cuve inox, il offre une belle pureté au nez comme en bouche. Des tonalités de pomme, de fleur, d’agrumes et de buis. C’est souple tout en restant croquant. À servir bien frais (8-10°C) avec les salades estivales ou un chèvre sec. Production bio.

** ½ $ ½

La Guita 2017, Manzanilla, Espagne

17,85 $

Code SAQ 13454626

15 % - 1,2 g/l

On reste en Espagne, mais sur un vin absolument déroutant : le manzanilla. Élaboré dans la région de Jérez avec le cépage palomino, c’est un vin très sec aux parfums distinctifs. Des notes évidemment de camomille (manzanilla en étant la traduction en espagnol), mais aussi de lime, d’amande et de croissant frais. En bouche, le vin paraît léger, ample avec une acidité vive qui apporte énormément de fraîcheur à l’ensemble. Des notes salines en finale permettront de faire des accords magiques à table avec les fruits de mer. Servir à 10-12°C. Rapport qualité/prix/dépaysement imbattable!

*** ½ $$

Chiroubles 2017, Christophe Pacalet, France

28,45 $

Code SAQ 12847831

12 % - 1,7 g/l

Neveu de feu Marcel Lapierre, grand vigneron à Morgon, Christophe Pacalet emploie les mêmes soins à faire ses vins. On a droit ici à un délicieux gamay présentant un haut niveau de buvabilité. Des parfums aguicheurs de fraise, de groseille et de fougère. Matière en bouche nourrie, des tanins très souples. C’est gouleyant, juteux et tout en nuance. Servir à 13-14°C avec un plateau de charcuteries.

*** $$$

Thalassitis 2017, Gaia, Santorin, Grèce

31,75 $

Code SAQ 11966695

13 % - 1,6 g/l

La maison Gaia qui a beau avoir ses racines dans la région de Nemea, dans le Péloponnèse, elle produit des vins sur l’île de Santorin qui sont splendides. J’irais même jusqu’à dire que c’est l’un des meilleurs producteurs d’assyrtiko, cépage autochtone de cette île volcanique, avec Hatzidakis et Argyros. Le 2017 est une grande réussite. Un nez complexe de citron confit, d’iode et de fleur blanche. La bouche est à la fois pleine, concise et aérienne. Doté d’une acidité vibrante, le vin offre une longue finale saline et salivante. Servir à 10-12°C. Superbe avec les calmars frits, voire avec l’agneau!

*** ½ $$$

Probus 2009, Clos Triguedina, Cahors, France

42,00 $

Code SAQ 12450287

13,5 % - 3,1 g/l

SI vous êtes amateur de vin riche et corsé, mais qui reste agréable à boire, cette cuvée de « luxe » du Clos Triguedina est pour vous! Le malbec à Cahors (qu’on appelle localement le côt ou l’auxerrois) est nettement plus digeste que celui d’Argentine. Cépage teinturier, il donne une robe rubis foncé, presque noire. Le nez laisse échapper des tonalités de cacao, de chêne, de fraise mûre, de réglisse et de tapenade. Un vin plein en bouche, large et présentant des tanins étoffés. C’est ample, long et doté d’une finale vaporeuse qui rappelle le charbon et la viande sanguine. Du beau jus à servir avec une viande grillée. Servir autour de 16-17°C