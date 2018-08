Cinq vins d'été à ne pas rater!

10-08-2018 | 11h13

Pour profiter des plus belles journées de l’année, voici cinq vins d’été tout légers à boire à grandes lampées!

Buvez moins. Buvez mieux.

Gruuner 2017, Meinhard Forstreiter, Wachau, Autriche

15,50 $

Code SAQ 13657731

12,5 % - 2,4 g/l

Le grüner veltliner, cépage très répandu en Autriche, a le vin dans les voiles! On en comptait à peine une dizaine à la SAQ, il y a 4 ou 5 ans, pour plus d’une trentaine aujourd’hui. Celui-ci est l’un des moins chers. Pas nécessairement le moins bon. C’est léger, herbacé avec des notes de lime. Perlant en attaque, sans être dérangeant, le vin laisse une belle sensation de fraîcheur. Servir très frais.

** ½ $ ½

Original Camp d'en Fourmaxe 2016, Jean-Phillipe Padié, Vin de France

22,70 $

Code SAQ 13690354

13 % - 1,2 g/l

C’est le projet original de l’importateur Martin Labelle de l’agence Labelle Bouteille/ex-Glou et de Jérôme Dupras, le bassiste des Cowboys fringants en collaboration avec le vigneron Jean-Philippe Padié. Une petite parcelle rachetée à Oliver Pithon. Cultivées en bio depuis une dizaine d’années, les vignes sont situées dans les hauts de Calce, autour de 300m d’altitude, sur des sols de marne et d’argilocalcaire. Un peu de carignan s’ajoute au grenache noir cette année. Du beau jus de goutte, c’est-à-dire avant de presser les raisins. Un rouge léger et épicé, mais avec un fruité transcendant. C’est gouleyant à souhait, un peu arrondi et de bonne fraîcheur. Servir frais. Production bio.

*** $$

Les Pierres Plates 2015, Domaine de Reuilly, Reuilly, France

24,75 $

Code SAQ 11463810

12,5 % - 3 g/l

Super sauvignon blanc issu d’une appellation méconnue de Loire (à ne pas confondre avec Rully qui se situe en Bourgogne et utilise le chardonnay). On sent le côté solaire du millésime avec un fruit mûr et une acidité fine. Parfums d’agrumes, de miel et de buis. C’est ample et savoureux avec une finale crayeuse qui s’étire pour notre plus grand plaisir. Pur délice! Production bio.

*** ½ $$ ½

Château Cambon 2017, Beaujolais, France

24,00 $

Code SAQ 12454991

12,5 % - 1,9 g/l

Excellent petit « beaujo » de style « nature » en voie de devenir un classique à la SAQ. Du gamay bien parfumé avec des notes de fraise, de cerise et une touche herbacée qui vient probablement de la macération carbonique. C’est gouleyant, juteux, souple, léger et énergique. Pas le plus long, mais le vin possède un indice élevé de « picolabilité ». Servir frais. Production bio.

*** $$ ½

Rosé 2017, Domaine Vincent Delaporte, Sancerre, France

28,45 $

Code SAQ 13314199

13 % - 2,9 g/l

Rosé d’exception! Tout en finesse et en délicatesse. Couleur pâle. Bon éclat au nez avec des tonalités de jujube à la fraise, de fleur d’oranger, d’herbe et de melon. Bon volume et acidité vive apportant beaucoup de fraîcheur. Finement vineux, il sera à son mieux à table avec les salades estivales ou le saumon.

*** $$$

À faire

Festival Vins et Histoire de Terrebonne

C’est la 22e édition de cet incontournable rendez-vous de passionnés du vin, de bouffe et d’histoire! Le plus grand événement vinicole extérieur du Québec prendra place sur le site enchanteur de l’Ile-des-Moulins de Terrebonne à compter d’aujourd’hui (10 août) jusqu’à dimanche. Plus d’une quarantaine d’exposants, de nombreuses agences avec des centaines des vins à découvrir et déguster. Cette année, l’accent est mis sur la découverte avec une vitrine pour les vins nature, orange et les spiritueux du Québec. Plusieurs vignerons locaux sur place, des micro-brasseries, soirée cocktail, des kiosques à bouffe et un porte-parole inspiré/inspirant : le talentueux chef Martin Juneau. Bref, tout pour passer une magnifique journée, d’autant qu’on annonce du temps splendide! Profitez-en! On s’informe ici : Festival des Vins et Histoire de Terrebonne.