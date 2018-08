Que boire avec des croquettes aux crevettes?

09-08-2018 | 16h12

Voici trois blancs à prix abordable qui vont parfaitement se marier avec les croquettes de crevettes proposées par Janie. Miam!

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Petits Carreaux Viognier 2017, Vignerons de la Méditerranée, IGP Pays D’Oc, France

9,95$

Code SAQ 12699040

12,5% - 2 g/l

Un blanc tout simple et pas cher du tout. Élaboré à partir de viognier, il offre un nez fort typique du cépage avec un aromatique axé sur des notes florales (lys) et les fruits exotiques (mangue, abricot, papaye). En bouche, le vin est bien sec, de tenue correcte avec une acidité basse. Un peu court en bouche, il n’en demeure pas moins très bien fait. Ne pas servir trop froid, autour de 10 degrés. Capsule à vis. Disponible partout.

** $

Passo Blanco 2017, Masi Tupungato, Mendoza, Argentine

14,00 $

Code SAQ 12355431

12,5 % - 2,0 g/l

La vénérable maison vénitienne Masi s’est installée dans la vallée de Tupungato, dans la région de Mendoza, avec le même souci de produire des vins de qualité. Un assemblage de pinot gris et de torrontes donne ici un vin à l’aromatique marqué par des notes de fleur blanche, de muscat, d’abricot et d’épices douces. Bon volume en bouche, le vin est bien sec et dispose d’assez d’acidité pour garder l’équilibre. Production bio. Servir très frais.

** $ ½

Loureiro 2016, Anselmo Mendes, Vinho verde, Portugal

21,90 $

Code SAQ 11612555

12% - 3,0 g/l

Excellent blanc élaboré par Anselmo Mendes, un des meilleurs producteurs du Vinho Verde, région malheureusement sous-estimée et située au nord du Portugal. Le vin se démarque par son équilibre remarquable entre la concentration du fruité et l’acidité vibrante. Saveurs de lime, d’iode et de fleur blanche. À boire bien frais, autour de 7-8 degrés. Un match parfait avec les fruits de mer ou les croquettes de crevette de Janie!

** ½ $ ½