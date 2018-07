Cinq vins pour les vacances de la construction!

20-07-2018 | 14h39

Ça y est! Les vacances de la construction! Terminés les embouteillages et les dures journées au travail pour au moins deux semaines! On débranche tout, on s’installe confortablement sur la chaise longue et on se la coule douce.

Que ce soit sur le bord de la piscine, du lac ou de la mer, pour autant que le beau temps soit au rendez-vous, voici cinq vins qui se distinguent par leur indice « glouglou » élevé et qui feront votre bonheur durant les vacances. Profitez bien et soyez prudents.

Buvez moins. Buvez mieux.

Rosé 2017, La Vieille Ferme – Famille Perrin, Luberon, France

13,00 $

Code SAQ 13288832

13 % - 1,2 g/l

Les vins élaborés par la famille Perrin sont toujours aussi impressionnants. On pense tout de suite au Château de Beaucastel, grand seigneur de Châteauneuf-du-Pape, mais aussi aux vins plus modestes comme ceux élaborés sous la marque Veille Ferme. Un rosé, ici, qui se démarque par son fruité et sa fraîcheur. C’est simple, gouleyant et des plus efficace avec les saucisses grillées. Assemblage de cinsault, grenache et syrah. Servir très frais, autour de 6-8 °C.

** $ ½

Savatiano 2017, Domaine Papagiannakos, IGP Markopoulo, Grèce

16,70 $

Code SAQ 11097451

12,5 % - 1,9 g/l

Ce vignoble, situé dans la région d’Attique et ceinturant la grande ville d’Athènes, produisait le vin qu’on buvait au moment lors de la construction de la célèbre Acropole, il y a… plus de 2500 ans! Le savatiano peut donner des vins minces et acides avec des rendements trop élevés. Or, lorsqu’il est pris au sérieux, comme ici par la famille Papagiannakos, ça donne des résultats impressionnants. Un 2017 tout en fraîcheur. Nez simple et accrocheur évoquant le citron, la pêche, l’iode et de lys. C’est tonique, précis et salin en finale. Que du charme! Servir très frais (8-10 °C) à l’apéro ou avec les fruits de mer et poissons.

** ½ $ ½

Les Athlètes du Vin Pineau d'Aunis 2016, Vini be Good, Vin de France

19,95 $

Code SAQ 13601770

12,5 % - 1,2 g/l

On reçoit trop peu de vin élaboré avec du pineau d’aunis, un cépage que l’on retrouve surtout en Loire. Il donne une robe pâle et un nez qui se rapproche un peu du pinot noir avec ses parfums de cerise et de griotte, mais qui se distingue par son côté floral et ses notes de poivre. D’un regroupement de vignerons ligériens qui produisent en bio, c’est un rouge léger, tout en fruit avec une acidité qui apporte beaucoup de fraîcheur. À boire justement bien frais, autour de 13-14 °C.

*** $$

L'Ailleurs 2016, Anne & Jean-François Ganevat, Vin de France

31,25 $

Code SAQ 12884034

12 % - 1,2 g/l

Sans doute le meilleur plan pour partir ailleurs! Du désormais célèbre vigneron Jean-François Ganevat en partenariat avec sa sœur Anne, un vin provenant de son activité de négoce. Capsule de bière qui bouche la bouteille. La contre-étiquette indique : « vin lunatique, vinifié naturellement, levures indigènes, n'a pa fermenté totalement ». Bref, on est ailleurs! Assemblage de pinot auxerrois et de savagnin. Un blanc étonnant, pour ne pas dire

singulier. Des parfums de fleur, de gingembre, de pamplemousse et de poire. C’est ample, précis avec une belle acidité. Long et présentant une belle amertume. Top vin d’été! N’hésitez pas à le passer en carafe 45-60 minutes. Servir bien frais (10 °C).

*** ½ $$$

Château Mont-Redon 2013, Famille Abeille-Fabre, Châteauneuf-du-Pape, France

46,25 $

Code SAQ 856666

14 % - 2,7 g/l

Maison réputée pour la qualité de ses vins et pour les proposer à des prix doux. Si vous avez envie de vous payer la traite avec un bon steak vieilli 30 jours grillé sur le BBQ, voilà votre meilleur ami! Malgré un millésime plus compliqué, le vin se tire fort bien d’affaire. Un nez aguicheur de prune, de lavande et de cerises en confiture. La bouche est souple, généreuse et moyennement corsée. Finale qui s’étire sur des notes d’olive et de thym. Une belle réussite. À boire maintenant, mais pourra se conserver 5-6 ans en cave. Carafe 30-45 minutes. Servir autour de 16 °C.

*** ½ $$$ ½