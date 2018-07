Que boire avec une salade à base de fraises?

20-07-2018 | 09h19

Avec le feu d’artifice de saveurs estivales que sont les fraises, le féta, le melon d’eau, la menthe et les graines de citrouille, il faut opter pour un vin tout en fraîcheur et sur l’acidité élevée, tout en ayant un fruit bien enrobant. Le rosé est sans nul doute la meilleure option, mais on peut aussi faire des folies…

Buvez moins. Buvez mieux.

Angels & Cowboys Rosé 2017, Sonoma County, États-Unis

23,90 $

Code SAQ 13030495

12,8 % - 1,4 g/l

Belle découverte que ce rosé américain fait de parts égales de grenache, merlot, petit verdot et grenache blanc. Couleur très pâle. Un style parfaitement sec et délicat qui se rapproche des rosés de Provence. Parfums invitants de fleur, de melon, de fraise et d’orange. C’est ample, précis et doté d’une acidité fine. À mon sens l’un des meilleurs rosés proposés à la SAQ. Avec ou sans salade de fraise, si vous êtes deux, par soirée chaude d’été, la bouteille se siffle en moins de 18 minutes, 47 secondes.

*** $$$

Croft Pink, Porto rosé, Croft, Douro, Portugal

19,95 $

Code SAQ 11305029

19,5 % - 110 g/l

Du porto?! Pourquoi pas! D’autant que celui-ci se veut un porto… rosé! Vous avez bien lu. La popularité du porto ayant connu une baisse de régime ces dernières années et le rosé étant plus populaire que jamais, les Portugais ont décidé d’arrimer les deux. Au fond, c’est du porto élaboré comme un vin blanc, mais avec des raisins rouges, ce qui donne la couleur rosée. C’est frais, ça sent justement les fraises et la cerise avec en finale une bonne acidité. À servir bien frais afin d’atténuer l’effet alcool.

** ½ $$