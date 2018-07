Un peu de lecture d'été

09-07-2018 | 11h24

Rien de mieux pour siroter un petit verre de vin sur le bord de la piscine ou près du lac que de lire un bon bouquin sur le sujet. Comme pour les vins, on en trouve pour tous les goûts. En voici deux facile et agréable à lire de même que deux vins pour les accompagner.

Buvez moins. Buvez mieux.

Les mémoires d’un grand chroniqueur

Figure importante dans le monde du vin au Québec, Jacques Benoît a été journaliste, puis chroniqueur vin au journal La Presse pendant plus de 33 ans. Il a évidemment fortement contribué à démocratiser le vin auprès des Québécois et influencé plusieurs d'entre eux dans leur apprentissage du vin, moi le premier. Il a voyagé partout sur la planète (plus d’une soixantaine de périples en tous genres), dégusté des milliers de vins et, évidemment, en a vu de toutes les couleurs. C’est un livre qui nous raconte sa passion, devenue avec le temps… une drogue! Devenu un ami que j’aime beaucoup, c’est aussi, comme Jacques me l’a gentiment écrit, un portrait, un film de ce qu’a été l’évolution de la relation des Québécois avec le vin pendant plus de trois décennies.

LE VIN... EST UNE DROGUE ! Mémoires d'un dégustateur passionné, Jacques Benoît, Éd. La Presse, 2018, 208 p.

À siroter :

La Vigne de la Reine 2017, Château de Maligny, Chablis, France

24,75 $

Code SAQ 560763

12,5 %

1,2 g/l

Un grand classique du chablisien que Jacques Benoît a toujours affectionné. Sans être le plus original, ce 2017 demeure fidèle au style de la maison avec un fruit gourmand et une trame saline d’assez bonne distinction. Souple, jamais trop acide, c’est un vin qui se laisse boire facilement et avec un plaisir assumé. Servir bien frais, seul à l’apéro ou avec les huîtres.

** ½ $$ ½

Pour mieux cerner ses goûts tout en s’amusant

La sommelière Michelle Bouffard, toujours pétillante d’énergie, nous offre un livre tout en douceur en prenant le temps de rencontrer une vingtaine de personnalités québécoises (Christian Bégin, Champlain Charest, Anne Dorval, Marc Séguin, Fred Pellerin, etc.) et de tracer le profil vin de chacune. C’est amusant, éclairant tout en nous permettant de nous faire une meilleure idée de nos propres goûts en matière de vin. À lire tranquillement, les jours de farniente.

DIS-MOI QUI TU ES, JE TE DIRAI QUOI BOIRE, Michelle Bouffard, Éd. Cardinal, 2017, 224 p

À siroter :

The Wine Gurus El Gordo del Circo 2016, Casa Rojo, Rueda, Espagne

21,75 $

Code SAQ 12748171

13,5 %

1,8 g/l

L’étiquette de la bouteille a beau paraître amusante, pour ne pas dire pas sérieuse du tout, je suis persuadé que la grande sommelière Michelle Bouffard saurait y reconnaître la qualité intrinsèque du vin. Élaboré à 100% de verdejo, cépage roi de la Rueda, c’est un blanc aux parfums étonnants d’agrumes confits, de fleur et d’amande fraîche. En bouche, on sent la matière nourrie, un côté souple, le tout maintenu par une franche acidité. Bonne persistance évoquant la pomme jaune. Compagnon parfait d’une morue poêlée.

** ½ $$